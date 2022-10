Langeveld (37) kondigt afscheid aan en wordt directeur bij EF Education

Sebastian Langeveld beëindigt na dit seizoen zijn wielerloopbaan. De 37-jarige Nederlander rijdt komende zondag met Parijs-Tours zijn laatste koers en gaat daarna aan de slag als sportief directeur bij EF Education-EasyPost.

Door onze sportredactie

"Ik besef nu hoe bijzonder het is om dit te doen", zegt Langeveld vrijdag op de website van EF Education. "In zeventien jaar heb ik zo veel mensen ontmoet en zo veel dingen gezien."

Langeveld begon zijn profcarrière in 2006 bij Skil-Shimano. Na een jaar maakte hij de overstap naar Rabobank en vervolgens kwam hij uit voor Orica-GreenEDGE. Sinds 2014 komt de Lissenaar uit voor EF Education, dat toen nog Garmin-Sharp heette.

Langeveld boekte zijn fraaiste overwinning in 2011, toen hij als Rabobank-renner Omloop Het Nieuwsblad won. Drie jaar later werd hij Nederlands kampioen op de weg, wat zijn laatste profzege was. In totaal behaalde hij zeven zeges in zijn carrière.

Ook kwam Langeveld negen keer in actie in een grote wielerronde. In 2019 werd hij als zevende Nederlander ooit laatste in de Tour de France. Dat was ook zijn laatste grote ronde.

Langeveld merkt dat het niveau momenteel een stuk hoger is dan eerder in zijn carrière. "Het niveau in het peloton is hoger. Tien jaar geleden waren er tachtig goede renners voor de klassiekers en nu hebben alle teams goede renners hiervoor. Dan rijd je met 170 renners die allemaal in topvorm zijn."

Sebastian Langeveld boekte met de Omloop Het Nieuwsblad in 2011 zijn grootste zege in zijn carrière. Foto: Getty Images

