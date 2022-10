Jumbo-Visma-renner Laporte wint Mémorial Vandenbroucke, revanche Pogacar

Christophe Laporte heeft Jumbo-Visma een nieuwe overwinning geschonken door de Belgische eendagskoers Binche-Chimay-Binche/Mémorial Vandenbroucke op zijn naam te schrijven. In Italië was Tadej Pogacar de beste in Tre Valli Varesine.

Door onze sportredactie

De 29-jarige Laporte ontsnapte 10 kilometer voor de finish uit het peloton en kreeg Rasmus Tiller met zich mee. In de laatste honderden meters had de Noor van Uno-X Pro Cycling Team geen antwoord op de versnelling van de Fransman, die vorige week WK-zilver veroverde achter Remco Evenepoel.

De Belgische Vuelta-winnaar gold dinsdag als blikvanger in Binche-Chimay-Binche, waar hij voor het eerst in de regenboogtrui reed, maar deed niet mee om de zege. Achter Laporte en Tiller sprintte Hugo Page naar de derde plek. Voormalig olympisch kampioen Greg Van Avermaet eindigde als vierde.

Laporte bekroont zo een ijzersterk debuutseizoen bij Jumbo-Visma. Hij was een cruciale helper bij de Tour-zege van Jonas Vingegaard en won die ronde zelf een etappe, net zoals hij dat eerder in Parijs-Nice had gedaan. De Nederlandse formatie heeft dit seizoen al 48 overwinningen geboekt. Vorig jaar stokte de teller op 43.

Eerder op de dag won Lorena Wiebes de vrouweneditie van Binche-Chimay-Binche. De Nederlandse kopvrouw van Team DSM, die na dit seizoen overstapt naar SD Worx, was oppermachtig in de sprint.

Tadej Pogacar was de beste in Italië.

Pogacar nu wel de beste

In de eendagswedstrijd Tre Valli Varesine snelde Pogacar naar de zege. De Sloveen van Team UAE Emirates won de sprint van een uitgedund peloton. Sergio Higuita werd tweede en Alejandro Valverde, die bezig is aan zijn afscheidstournee, eindigde als derde. Bauke Mollema kwam op de zevende plek als beste Nederlander over de meet.

Voor Pogacar zal de overwinning in de Italiaanse najaarskoers zoet smaken. De tweevoudig Tour-winnaar moest zaterdag nog het hoofd buigen voor Enric Mas in de Ronde van Emilië, maar was dinsdag dus wel de beste. Mas eindigde ditmaal buiten de top tien.

Tre Valli Varesine is een voorbereidingswedstrijd voor de traditionele seizoensafsluiter Ronde van Lombardije. 'De koers van de vallende bladeren' staat zaterdag op het programma. Vorig jaar was Pogacar de beste in Lombardije.

