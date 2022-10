Kooij sprint in Münsterland Giro naar twaalfde zege van het seizoen

Delen via E-mail

Olav Kooij heeft maandag de Sparkassen Münsterland Giro op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma was de snelste in de eindsprint en boekte alweer zijn twaalfde overwinning van het seizoen.

Tot het deelnemersveld in het Duitse Münster behoorden ook Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. De Nederlanders kwamen respectievelijk als zesde en zevende over de finish.

Kooij heeft door zijn zege in de Ronde van Münsterland dit jaar nog maar één overwinning minder behaald dan Jakobsen (13). Alleen Remco Evenepoel (15) en Tadej Pogacar (14) hebben dit seizoen meer zeges geboekt.

Kooij won dit jaar onder meer twee etappes in zowel de Ronde van Kroatië als de Ronde van Denemarken en drie ritten in de ZLM Tour, waar hij ook de eindzege pakte. In de Ronde van Polen boekte hij zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau.