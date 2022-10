Van der Poel maakt op WK gravel eerste kilometers sinds debacle in Australië

Mathieu van der Poel doet zondag in Italië mee aan de eerste editie van het WK gravel. Het wordt voor de 27-jarige Nederlander zijn eerste opwachting sinds het desastreus verlopen WK op de weg.

Door onze sportredactie

De deelname van Van der Poel aan de wereldkampioenschappen van twee weken geleden in Australië liep uit op een deceptie. Hij bracht de nacht voor de wegwedstrijd deels door op het politiebureau na een aanvaring met twee meisjes in zijn hotel. In de koers stapte hij al na 30 kilometer af.

De kinderen stoorden Van der Poel 's nachts door lawaai te maken en meerdere keren op zijn deur te kloppen. De Brabander ging boos verhaal halen en pakte daarbij één meisje vast, zo gaf hij later toe.

Een rechter gaf Van der Poel op de maandag erna een boete van 1.500 Australische dollar (ruim 1.000 euro). De renner van Alpecin-Deceuninck ging daartegen in beroep.

1:29 Afspelen knop Van der Poel heeft spijt van hotelincident: 'Ik zat fout'

'Doe het in de eerste plaats voor de lol'

"Het wordt de eerste gravelrace ooit voor me, maar volslagen onbekend met rijden op onverharde wegen ben ik niet", zegt Van der Poel in een verklaring van zijn ploeg. "Ik heb vandaag op de gravelfiets getraind. Het voelt als iets tussen wegwielrennen en veldrijden in."

Gravelbiken heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen in de fietswereld. Verschillende renners maakten de overstap vanuit het wegwielrennen. De Nederlander Ivar Slik won dit jaar Unbound Gravel, het officieuze WK. Laurens ten Dam werd vierde.

Over zijn ambities voor zondag blijft Van der Poel voorzichtig. "Ik doe het in de eerste plaats voor de lol. En als ik me zondag goed voel, zal ik zeker proberen een zo goed mogelijk resultaat te behalen."

Het WK gravel begint in Vincenza en eindigt na 194 kilometer in Cittadella. Ruim de helft van het parcours is onverhard. Naast Van der Poel staan renners als Greg Van Avermaet, Peter Sagan en Zdenek Stybar aan de start.

