De wielerkalender van 2023

In het wielerjaar 2023 barst de strijd om de overwinningen in de klassiekers, grote rondes en andere koersen weer los. Een overzicht van de belangrijkste wedstrijden per maand bij de mannen en de vrouwen.

Door onze sportredactie

Mannen

Januari

17-22: Tour Down Under (Australië)

Februari

20-26: Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten

25: Omloop Het Nieuwsblad (België)

26: Kuurne-Brussel-Kuurne (België)

Maart

4: Strade Bianche (Italië)

5-12: Parijs-Nice (Frankrijk)

6-12: Tirreno-Adriatico (Italië)

18: Milaan-San Remo (Italië)

20-26: Ronde van Catalonië (Spanje)

22: Oxyclean Classic Brugge-De Panne (België)

24: E3 Saxo Bank Classic (België)

26: Gent-Wevelgem (België)

29: Dwars door Vlaanderen (België)

April

2: Ronde van Vlaanderen (België)

3-8: Ronde van het Baskenland (Spanje)

9: Parijs-Roubaix (Frankrijk)

12: Brabantse Pijl (België)

16: Amstel Gold Race (Nederland)

17-21: Ronde van de Alpen (Italië)

19: Waalse Pijl (België)

23: Luik-Bastenaken-Luik (België)

25-30: Ronde van Romandië (Zwitserland)

Mei

1: Eschborn-Frankfurt (Duitsland)

6-28: Ronde van Italië

Juni

4-11: Critérium du Dauphiné (Frankrijk)

7-11: ZLM Tour (Nederland/België)

11-18: Ronde van Zwitserland

21-25: NK wielrennen (Nederland)

Juli

1-23: Ronde van Frankrijk

29: Clásica San Sebastián (Spanje)

29-4 augustus: Ronde van Polen

Augustus

3-13: WK wielrennen (Schotland)

21-27: Benelux Tour (België/Nederland)

26-17 september: Ronde van Spanje

September

3: Bretagne Classic (Frankrijk)

3-10: Ronde van Groot-Brittannië

8: Grand Prix van Québec (Canada)

10: Grand Prix van Montreal Canada)

20-24: EK wielrennen (Nederland)

Oktober

7: Ronde van Lombardije (Italië)

8: Parijs-Tours (Frankrijk)

Vrouwen

Januari

15-17: Tour Down Under (Australië)

Februari

9-12: Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten

25: Omloop Het Nieuwsblad (België)

Maart

4: Strade Bianche (Italië)

11: Ronde van Drenthe (Nederland)

19: Trofeo Alfredo Binda (Italië)

22: Oxyclean Classic Brugge-De Panne (België)

24: E3 Saxo Bank Classic (België)

26: Gent-Wevelgem (België)

29: Dwars door Vlaanderen (België)

April

2: Ronde van Vlaanderen (België)

8: Parijs-Roubaix (Frankrijk)

12: Brabantse Pijl (België)

16: Amstel Gold Race (Nederland)

19: Waalse Pijl (België)

23: Luik-Bastenaken-Luik (België)

Mei

1-7: Ronde van Spanje

12-14: Ronde van het Baskenland (Spanje)

18-21: Ronde van Burgos (Spanje)

Juni

5-10: Women's Tour (Groot-Brittannië)

17-20: Ronde van Zwitserland

21-25: NK wielrennen (Nederland)

30-9 juli: Ronde van Italië

Juli

23-30: Ronde van Frankrijk

29: Clásica San Sebastián (Spanje)

Augustus

3-13: WK wielrennen (Schotland)

19-20: Vargarda (Zweden)

22-27: Ronde van Scandinavië (Denemarken/Noorwegen/Zweden)

September

2: Bretagne Classic (Frankrijk)

5-10: Ladies Tour (Nederland)

16-17: Ronde van Romandië (Zwitserland)

20-24: EK wielrennen (Nederland)

Oktober

12-14: Ronde van Chongming Island (China)

17: Ronde van Guangxi (China)

