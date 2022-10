Vingegaard ziet eindzege in Kroatië door bonificatieseconden naar Mohoric gaan

Jonas Vingegaard is er zondag toch niet in geslaagd de Ronde van Kroatië te winnen. De Tour de France-winnaar begon als leider aan de slotdag, maar de Sloveen Matej Mohoric pakte de eindzege dankzij zijn tweede plek in de laatste etappe en bijbehorende bonificatieseconden.

Door onze sportredactie

De 27-jarige Mohoric finishte achter de Italiaan Elia Viviani in de zesde etappe, een vlakke rit van 158 kilometer naar Zagreb. Hij pakte daarmee precies voldoende bonificatieseconden om Vingegaard in het algemeen klassement voorbij te gaan.

De Deen van Jumbo-Visma, die met een voorsprong van acht tellen aan de slotetappe begon, kwam als veertiende over de streep en eindigde op één seconde van Mohoric. Vingegaard had zaterdag de leiding in het klassement overgenomen door de vijfde etappe op zijn naam te schrijven. Hij won ook de derde rit.

"Het leek vooraf een haast onmogelijke opgave om hier het klassement nog te winnen", zei Mohoric na het veiligstellen van de eindzege. "We wisten dat ik onderweg al wat bonificatieseconden moesten pakken. Dat lukte en toen was duidelijk dat ik aan de tweede plaats voldoende zou hebben om deze ronde te winnen."

Tweede zege van seizoen voor Mohoric

Het podium in de slotetappe bestond naast de Italiaan Viviani en Mohoric uit de Italiaan Vincenzo Albanese (derde). Gijs Leemreize was op de 32e plek de beste Nederlander. Hij eindigde in het algemeen klassement op de vijftiende positie op dik elf minuten van Mohoric.

Mohoric boekte in Zagreb zijn tweede zege van het seizoen. De renner van Bahrain Victorious schreef in maart Milaan-San Remo op zijn naam. Hij won eerder in zijn loopbaan onder meer twee etappes in de Tour de France en een rit in de Giro d'Italia.

Vingegaard reed in Kroatië zijn eerste koers na zijn eindzege in de Tour de France. De Deen hield afgelopen zomer Tadej Pogacar en Geraint Thomas achter zich in het klassement.

