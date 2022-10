Vingegaard slaat dubbelslag in Kroatië, Mas klopt Pogacar in Emilia

Jonas Vingegaard heeft zaterdag een dubbelslag geslagen in de vijfde etappe van de Ronde van Kroatië. De renner van Jumbo-Visma boekte zijn tweede ritzege en nam de leiderstrui over van Jonathan Milan. In de Ronde van Emilia hield Enric Mas Tadej Pogacar van de winst af.

Door onze sportredactie

De 25-jarige Vingegaard hield in de sprint bergop de Brit Oscar Onley en de Sloveen Matej Mohoric achter zich. De Fransman Pierre Rolland leek in eerste instantie op weg naar de zege, maar hij slaagde er op het steile stuk niet in om solo als eerste over te finish te komen.

Door de zege nam Vingegaard de leiding in het klassement over van Milan, die de eerste twee etappes van de ronde van Kroatië op zijn naam schreef. De 22-jarige Italiaan moest in de zware rit van Opatija naar Labin vroeg lossen.

Voor Vingegaard betekende het zijn tweede etappezege in Kroatië. De winnaar van de Tour de France was eerder de sterkste in de derde etappe. Toen rekende hij op het venijnige slotklimmetje eveneens af met Mohoric en Onley.

Voor Vingegaard is de Ronde van Kroatië zijn eerste koers sinds de Tour in juli. Na zijn triomf in Frankrijk laste hij een rustperiode in. In Kroatië bereidt hij zich voor op de Ronde van Lombardije, die op 8 oktober de traditionele afsluiter van het wielerseizoen vormt.

Zondag is de laatste etappe van de Ronde van Kroatië. In de slotrit naar Zagreb verdedigt hij in het algemeen klassement een voorsprong van acht seconden op Mohoric en Onley.

Enric Mas boekte in de Ronde van Emilia zijn eerste overwinning van het seizoen. Foto: Getty Images

Mas troeft Pogacar af in Ronde van Emilia

In de Ronde van Emilia ging de 27-jarige Mas met de overwinning aan de haal. De Spanjaard kwam na 198,7 kilometer van Carpi naar San Luca als eerste boven op een lastig klimmetje (2 kilometer à 9,8 procent).

Mas hield Pogacar elf seconden achter zich. Domenico Pozzovivo passeerde op dertien tellen als derde de finish, voor de 42-jarige Alejandro Valverde. Er eindigden geen Nederlanders in de top tien.

Voor Mas was het zijn eerste zege van het seizoen en de zesde uit zijn carrière. Eerder won de Movistar-renner onder meer etappes in de Vuelta a España, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Baskenland.

De Ronde van Emilia is een Italiaanse eendagskoers en maakt deel uit van de ProSeries, het niveau onder de WorldTour. Robert Gesink was in 2010 de laatste Nederlandse winnaar van deze wedstrijd. De Varssevelder triomfeerde ook in 2009.

