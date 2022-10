In opspraak gekomen Quintana verlaat Arkéa-Samsic ondanks contract tot 2025

Nairo Quintana vertrekt bij Arkéa-Samsic. De 32-jarige Colombiaan verlengde zijn contract bij de Franse wielerploeg vorige maand nog tot medio 2025, maar aan de samenwerking komt nu al een einde.

Het is onduidelijk welke rol de diskwalificatie van Quintana in de Tour de France speelt in zijn besluit te vertrekken. Hij zette op 16 augustus zijn handtekening onder de contractverlenging, waarna een dag later bekend werd dat hij uit de uitslag van de Tour werd geschrapt. Quintana raakte zijn zesde plaats in het eindklassement kwijt omdat hij de verboden pijnstiller tramadol had gebruikt.

Door zijn vertrek is ook het seizoen van Quintana voorbij. Ondertussen is hij bij het internationale hof van sportarbitrage CAS in beroep gegaan tegen zijn diskwalificatie in de Tour. "Ik ben optimistisch over de uitkomst, omdat ik eerlijk ben. Ik heb niets verkeerds gedaan", schrijft de klimmer, die in zijn carrière twee keer als tweede eindigde in de Tour.