51-jarige Rebellin stelt afscheid iets uit en rijdt medio oktober laatste wielerkoers

Davide Rebellin heeft zijn afscheid van de wielersport enkele dagen uitgesteld. De 51-jarige Italiaan zou aanvankelijk op woensdag 12 oktober met de Ronde van Veneto zijn laatste koers rijden, maar zet nu op zondag 16 oktober bij de Veneto Classic een punt achter zijn lange carrière.

Rebellin begon zijn carrière in 1992. Toen reed hij ook de Ronde van Veneto, waarin hij tussen namen als Laurent Fignon en Stephen Roche als vijfde eindigde. De Veneto Classic, net als de Ronde van Veneto een Italiaanse eendagskoers, stond toen nog lang niet op de kalender. Die wedstrijd werd in 2021 pas voor het eerst verreden.

In 2004 schreef Rebellin de Amstel Gold Race op zijn naam door in de eindsprint Michael Boogerd te kloppen. Dat seizoen won hij ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In totaal won de heuvelspecialist de Waalse Pijl drie keer: ook in 2007 en 2009 was hij de sterkste.

Verder schreef Rebellin onder meer de Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice op zijn naam. De routinier boekte in totaal 61 profzeges, waarvan de laatste in 2017 in de Ronde van Iran. Zijn beste prestatie in een grote wielerronde is de zesde plaats in de Giro d'Italia van 1996.