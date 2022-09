Vingegaard boekt in Ronde van Kroatië eerste succes sinds Tour-zege

Jonas Vingegaard heeft donderdag zijn eerste overwinning geboekt sinds zijn triomf in de Tour de France. De Deen was de sterkste in de derde etappe van de Ronde van Kroatië.

Door onze sportredactie

Vingegaard kwam in een 157 kilometer lange rit van Sinj naar Primosten als eerst boven op een venijnig slotklimmetje. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma bleef de Brit Oscar Onley en de Sloveen Matej Mohoric voor. Martijn Paasschens was op de tiende plek de beste Nederlander.

In het algemeen klassement klimt Vingegaard naar de tweede plaats. Hij heeft één seconde achterstand op de Italiaan Jonathan Milan, die de eerste twee etappes in Kroatië op zijn naam schreef.

"Het is fijn om eens in het laatste deel van het seizoen een koers te winnen. De afgelopen jaren was ik in het najaar niet meer op mijn best", zei Vingegaard. "Het was een lastige finale met een klim op een gravelpad. Je kon niet aanzetten door op de pedalen te gaan staan. Je moest blijven zitten."

Voor Vingegaard is de Ronde van Kroatië zijn eerste koers sinds de Tour in juli. Na zijn triomf in Frankrijk laste hij een rustperiode in en sloeg onder meer de WK wielrennen in Australië over. In Kroatië bereidt hij zich voor op de Ronde van Lombardije, die op 8 oktober de traditionele afsluiter van het wielerseizoen vormt.

Milan Vader maakt rentree in Kroatië

Naast Vingegaard doet ook zijn ploeggenoot Milan Vader mee in Kroatië. De Nederlander maakt zijn rentree, nadat hij in april hard onderuit was gegaan in de Ronde van Baskenland. Vader lag bijna twee weken in coma en liep gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad op.

De Ronde van Kroatië duurt tot en met zondag. Vrijdag staat een 219 kilometer lange heuvelachtige rit van Biograd na Moru naar Crikvenica op het programma.

