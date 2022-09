Nederlander Bax klopt Valverde in Italië en grijpt eerste zege uit loopbaan

Sjoerd Bax heeft in Coppa Agostoni de eerste overwinning van zijn carrière geboekt. De Gorinchemse renner van Alpecin-Deceuninck was in de straten van Milaan onder anderen Alejandro Valverde de baas.

Door onze sportredactie

In de finale van de heuvelachtige eendagskoers in het noorden van Italië vond Bax zich terug in een negenkoppige leidersgroep vol klinkende namen. Naast Valverde en Bax streden onder anderen Vincenzo Nibali en Davide Formolo om de zege.

Valverde ging de sprint vroeg aan. De ervaren Spanjaard, die bezig is aan zijn afscheidstournee, werd vervolgens voorbijgestreefd door Bax en moest genoegen nemen met de tweede stek. Daarachter legde de Italiaan Andrea Piccolo beslag op de derde plaats. Formolo werd vierde, Nibali achtste.

Zo werd de uitslag van de Coppa Agostoni er voor Bax eentje om in te lijsten. Ook erkende toppers als Domenico Pozzovivo (vijfde), Guillaume Martin (zesde), Rigoberto Urán (zevende) en Enric Mas (negende) moesten hun meerdere erkennen in de relatief onbekende Nederlander.

"Met deze namen in de kopgroep verbaas ik mezelf ook", zei Bax na afloop, die op zijn sprint durfde te gokken. "Ik weet dat ik snel ben, maar ik had ook mijn ploeggenoot Stefano Oldani nog kort achter me. Ik kon mijn benen sparen voor de sprint."

Hoogtepunt in loopbaan

De loopbaan van de zesentwintigjarige Bax, die afgelopen winter overstapte van de bescheiden Metec-formatie naar de ploeg van kopman Mathieu van der Poel, was er tot dusver eentje zonder hoogtepunten. Een vierde plek in het eindklassement van de Ronde van Luxemburg eerder dit jaar was zijn aansprekendste resultaat.

De Coppa Agostoni is een zogeheten 1.1-koers, net als bijvoorbeeld GP Samyn en de Brabantse Pijl. De wedstrijd werd één keer eerder gewonnen door een Nederlander: in 1980 was Cees Priem de beste. Vorig jaar was de Italiaanse koers een prooi voor Alexey Lutsenko.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de finish te kunnen bekijken.

Aanbevolen artikelen