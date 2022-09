Patrick Lefevere peinst er niet over om Remco Evenepoel te verkopen. De ploegbaas van Quick-Step Alpha Vinyl heeft donderdag de deur dichtgesmeten voor INEOS Grenadiers, dat geïnteresseerd is in de Belgische toprenner.

Woensdag kwam naar buiten dat INEOS-teambaas David Brailsford zijn collega begin deze maand een berichtje heeft gestuurd na de Vuelta-zege van de 22-jarige Evenepoel. Daarin vraagt hij of Lefevere bereid is zijn vedette te verkopen. "Patrick, congrats, what a rider! If you want to sell him, call me", citeert Lefevere het appje in Het Nieuwsblad.

Toch twijfelt Lefevere aan de oprechtheid van het bericht. "Er stond geen smiley bij, maar ik denk niet dat hij dat met bijbedoelingen gestuurd heeft. Ik ken Dave. Hij is een speciale kerel, maar wel sympathiek en we komen elkaar geregeld tegen. Ik heb hem teruggestuurd dat hij misschien mijn hele team dan maar moet kopen."

Over een eventuele verkoop kan Lefevere in elk geval duidelijk zijn. "Het is te stom voor woorden", zegt de 67-jarige Belg, die bovendien van zijn pupil zelf al te horen kreeg niets van de geruchten te geloven. "Of er niet een heel klein waterkansje bestaat? 0,00 procent. Voor mij is het onbespreekbaar."

Patrick Lefevere knuffelt Remco Evenepoel na diens zege in Luik-Bastenaken-Luik. Patrick Lefevere knuffelt Remco Evenepoel na diens zege in Luik-Bastenaken-Luik. Foto: Getty Images

Evenepoel zou in INEOS-plaatje passen

Evenepoel gold in zijn juniorentijd als supertalent en is die belofte volledig waar aan het maken. Nadat hij begin deze maand de Vuelta op zijn naam had geschreven, soleerde hij zondag op imponerende wijze naar de wereldtitel. Eerder dit jaar won hij ook al onder meer Luik-Bastenaken-Luik.

De interesse van INEOS is dan ook verklaarbaar. De steenrijke Britse ploeg is in grote rondes niet meer zo dominant als in de hoogtijdagen van Chris Froome. Onlangs werd het Nederlandse toptalent Thymen Arensman aangetrokken. Ook Evenepoel zou perfect in het plaatje van INEOS passen.

"Ik heb contracten afgesloten voor vijf jaar, zowel met Remco als met sponsors Soudal, Quick-Step en Specialized", zegt Lefevere over een eventueel vertrek van Evenepoel. "Niets is bindend in het leven, maar ik ga wel mijn uiterste best doen om die afspraken na te komen."