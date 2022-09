De Giro d'Italia gaat in 2023 van start met een individuele tijdrit over 18,4 kilometer langs de oostkust van Italië, heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Ook de tweede etappe voert door de oostelijke regio Abruzzen.

Alleen de eerste twee ritten van de Giro 2023 zijn voorlopig wereldkundig gemaakt. De presentatie van het volledige parcours van de eerste grote wielerronde van het jaar vindt maandag 17 oktober plaats.

De openingstijdrit van de komende Giro wordt zaterdag 6 mei verreden. De race tegen de klok van Fossacesia Marina naar Ortona Costa dei Trabocchi heeft een lengte van 18,4 kilometer over grotendeels vlak terrein en lijkt dus een prooi voor de echte tempobeulen. Alleen in de slotkilometer loopt de weg omhoog.

Als de eerste roze leiderstrui is uitgedeeld, beginnen de renners zondag 7 mei aan de tweede etappe. Deze rit van Teramo naar San Salvo is met een lengte van 204 kilometer behoorlijk lang te noemen. Onderweg liggen twee gecategoriseerde klimmetjes, maar de finale is nagenoeg vlak. Een uitgelezen kans voor de sprinters dus.

Evenepoel twijfelt tussen Giro en Tour

Met de openingstijdrit dingt de Giro-organisatie, met name in de ogen van de Belgen, naar de gunsten van Remco Evenepoel. De kersverse wereldkampioen en Vuelta-winnaar twijfelt naar verluidt voor volgend seizoen nog tussen deelname aan de Tour en deelname aan de Giro. Veel tijdritkilometers in het parcours zouden de Belgische specialist over de streep kunnen trekken.

Traditioneel vindt het Grande Partenza van de Giro om het jaar in Italië plaats, afgewisseld met een start in het buitenland. De Giro van 2022 vertrok in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Deze editie werd verrassend gewonnen door de Australiër Jai Hindley.

De eerste Giro-etappe is een tijdrit. De eerste Giro-etappe is een tijdrit. Foto: Giro