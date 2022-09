Mathieu van der Poel reageerde dinsdag voor het eerst op zijn veroordeling in Australië. De renner van Alpecin-Deceuninck heeft spijt van het veelbesproken hotelincident dat hem het wereldkampioenschap kostte: "Ik had het anders moeten aanpakken."

"Ik had me Australië wel wat anders voorgesteld natuurlijk", zegt Van der Poel met gevoel voor understatement tegen het Vlaamse VTM, vlak na te zijn geland op het Brusselse vliegveld Zaventem. De 27-jarige Nederlander keerde dinsdag terug in zijn thuisland België, nadat zijn deelname aan het WK op een fiasco was uitgelopen.

Van der Poel, een van de topfavorieten, werd de avond voor de wegrace opgepakt door de Australische politie omdat hij twee meisjes zou hebben aangevallen. Aanvankelijk ontkende Van der Poel de ketende pubers te hebben aangeraakt. Maandag moest hij op zijn verklaring terugkomen en werd hij veroordeeld tot een boete van 1.500 Australische dollar (ruim 1.000 euro). De wedstrijd zelf hield Van der Poel al na 30 kilometer voor gezien.

"Ik heb één meisje vastgepakt aan haar arm, zeker niet met de bedoeling om iemand pijn te doen", omschrijft Van der Poel de gebeurtenis. "Iedereen die mij kent, weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan. Er gaan heel veel verhalen rond over duwen en zo. Dat is absoluut niet waar. Dat is niet wat er gebeurd is. Er zijn twee versies van het verhaal en als je dan in Australië zit, is het moeilijk om daarmee om te gaan."

Beelden van incident circuleren

Er circuleren inmiddels videobeelden van het incident, waarop te zien is hoe een van de meisjes op de deur van Van der Poel bonkt. De Nederlandse renner rent vervolgens boos achter haar aan de hotelkamer van de pubers binnen en springt, slechts gekleed in een boxershort, over het bed. Er is daarop niet duidelijk te zien dat Van der Poel een van de meisjes aanraakt, hoewel de Australische rechter dit dus bewezen acht.

"Natuurlijk heb ik er spijt van", zegt Van der Poel. "Ik ging in de fout, dat geef ik ook toe. Ik had dat niet moeten doen. Ik had het anders moeten aanpakken, maar het is helaas wel gebeurd. Ik probeer het achter me te laten en vooruit te kijken naar wat gaat komen."

"Ik had sowieso de receptie of iemand anders op de hoogte moeten brengen, maar het was al laat en ik wilde slapen. Ik dacht het zelf op te kunnen lossen en dat is helemaal verkeerd afgelopen. Ik kan er zelf helaas niets meer aan veranderen."