Alejandro Valverde sluit zijn carrière zoals verwacht op 8 oktober af in de Ronde van Lombardije. De 42-jarige Spanjaard rijdt in aanloop naar zijn afscheid ook nog drie andere eendagskoersen in Italië.

Valverde maakte eind vorig jaar al bekend zijn indrukwekkende carrière na dit seizoen te beëindigen. De Spanjaard debuteerde in 2002 als prof en deed in totaal dertig keer mee aan een grote ronde. Sinds 2005 rijdt Valverde bij Movistar en voorganger Caisse d'Epargne.

Ook tijdens zijn laatste wielerseizoen liet Valverde zien dat hij het winnen nog altijd niet verleerd is. Hij won begin dit jaar de Spaanse eendagskoersen Trofeo Pollença en Gran Camiño, waarmee hij zijn totale aantal zeges op 133 bracht. Ook werd hij dit jaar tweede in zowel de Waalse Pijl als Strade Bianche.

Valverde werd in 2018 wereldkampioen op de weg, nadat hij eerder twee keer tweede en vier keer derde werd in de strijd om de regenboogtrui. De klimmer won in 2009 de Ronde van Spanje en eindigde in dezelfde ronde meerdere keren op het podium. Voor de Spanjaard was de Vuelta van eerder deze maand zijn laatste koers in eigen land en tevens zijn laatste grote ronde.

Daarnaast won Valverde vier keer Luik-Bastenaken-Luik en vijf keer de Waalse Pijl. Hij won ook vier etappes in de Tour de France en twaalf in de Vuelta. Van 2010 tot en met 2011 zat de Spanjaard een schorsing uit vanwege zijn aandeel in de dopingzaak Operación Puerto. In 2012 maakte hij zijn rentree.

Laatste eendagskoersen voor Valverde Coppa Agostoni op 29 september

Ronde van Emilia op 1 oktober

Tre Valli Varesine op 4 oktober

Ronde van Lombardije op 8 oktober