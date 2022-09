Mathieu van der Poel heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) een boete gekregen voor het incident in zijn hotel in Australië, zo blijkt uit informatie van de NOS. De wielrenner gaat maandag naar huis.

De rechter legde Van der Poel een boete van 1.500 Australische dollar (ruim 1.000 euro) op voor het duwen van twee meisjes van dertien en veertien jaar. Hij gaat nog tegen de straf in beroep, laat zijn advocaat aan de NOS weten.

De wielrenner werd zaterdag aan de vooravond van zijn deelname aan de wegwedstrijd op de WK wielrennen in Australië gearresteerd. Hij was verhaal gaan halen, omdat kinderen lawaai maakten op de gang van het hotel. Daarbij klopten ze herhaaldelijk op zijn deur.

Een van de meisjes zou door een duw van Van der Poel een schaafwond hebben opgelopen. Na de confrontatie tussen de 27-jarige Nederlander en de kinderen belde iemand de politie. Hij werd vervolgens enkele uren op het politiebureau vastgehouden voor verhoor.

Volgens de rechter had Van der Poel de beveiliging van het hotel moeten bellen in plaats van zelf actie te ondernemen tegen de meisjes. Dat hij de dag erna een belangrijke wielerkoers had, zag de rechter niet als een verzachtende omstandigheid.

Van der Poel stapte snel af

Ondanks zijn gebroken nacht ging Van der Poel van start in de wegwedstrijd in Wollongong, maar het incident bleek te veel van invloed op zijn fitheid. Al na 30 kilometer stapte hij af.

De rechtszaak tegen Van der Poel, wiens paspoort is ingenomen, zou eigenlijk dinsdag dienen. Maar de zitting werd met een dag vervroegd, omdat de renner maandag terug naar Nederland vliegt.

De wereldtitel op de weg ging naar de Belg Remco Evenepoel, die veruit de sterkste bleek en solo over de finish kwam.