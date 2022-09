Teambaas Patrick Lefevere van Quick-Step Alpha Vinyl betwijfelt of het verstandig is om Remco Evenepoel volgend jaar al te laten debuteren in de Tour de France. Het plan bij de Belgische ploeg is om de wereldkampioen pas in 2025 naar de Franse wielerronde te sturen.

"We gaan wachten tot de rook om onze hoofden is verdwenen om beslissingen te nemen", zei Lefevere zondag tegen Sporza. "We gaan met een paar verstandige mensen aan tafel zitten en bekijken of we een stap moeten overslaan of niet."

Evenepoel veroverde eerder op de dag na een indrukwekkende solo de wereldtitel op de weg in Australië. Eerder deze maand schreef de Belg al de Vuelta a España op zijn naam. Daarmee werd hij de eerste Belgische winnaar van een grote wielerronde in 44 jaar.

"Stel dat Evenepoel naar de Tour gaat en het valt niet mee, dan staat iedereen weer klaar om hem neer te schieten", vervolgde Lefevere. "Als winnaar van de Ronde van Spanje en met die trui om zijn schouders kan hij het zich eigenlijk niet permitteren om af te gaan."

50 Bekijk hoe Evenepoel naar zijn eerste wereldtitel soleert

'Ik wist eergisteren al dat Evenepoel zou gaan winnen'

Voor Lefevere kwam de wereldtitel van Evenepoel niet als een verrassing. De Belgische teambaas wist naar eigen zeggen vrijdag al dat zijn 22-jarige landgenoot de wegwedstrijd in Wollongong zou gaan winnen.

"Ik heb soms een raar gevoel voor bepaalde koersen. Zoals nu had ik het nog nooit meegemaakt", zei Lefevere. "Ik had wel wat berichtjes gestuurd met de mannen daar en Remco heb ik ook eventjes gesproken."

"Hij zei dat hij er niet veraf zou zijn als zijn benen zouden zijn zoals in de tijdrit. Wanneer ik geloofde dat hij zou gaan winnen? Sinds eergisteren al."

Naast het goud in de wegwedstrijd pakte Evenepoel bij de WK ook het brons op de tijdrit. In de race tegen de klok moest hij de Noor Tobias Foss en de Zwitser Stefan Küng voor zich dulden.