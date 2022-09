De Belgische wielerlegende Eddy Merckx is onder de indruk van de wijze waarop landgenoot Remco Evenepoel zondag de wereldtitel pakte. De 22-jarige renner soleerde in het Australische Wollongong naar de zege, met ruim twee minuten voorsprong op het peloton.

"Hij is een hele grote renner geworden", reageerde Merckx tegenover Het Nieuwsblad. "Hij is in alle opzichten verbeterd: fysiek, maar ook mentaal. Vooral het laatste jaar. En zo kom je tot de Remco Evenepoel van vandaag: hij durft te koersen, hij wacht geen sprint af."

Evenepoel won dit jaar onder meer Clásica San Sebastián, Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta a España. Merckx zegevierde in de jaren zestig en zeventig bij tal van wedstrijden. In 1971 won hij alleen al Milaan-San Remo, Luik-Bastenaken-Luik, de Tour de France, de Ronde van Lombardije en het wereldkampioenschap.

"De beste heeft gewonnen, Remco heeft de koers gedomineerd", vervolgde Merckx. "Hij heeft dit seizoen vijftien keer gewonnen en het waren allemaal grote overwinningen, terwijl hij geen sprinter is. Het is indrukwekkend."

'Evenepoel klaar voor de Tour'

Merckx won in zijn loopbaan liefst vijf keer de Tour de France. De 77-jarige oud-renner denkt dat Evenepoel de prestigieuze ronde in de toekomst zeker op zijn naam kan schrijven.

"Hij is klaar voor de Tour de France in 2023. Ik zie niet in wat hem ervan moet weerhouden", besloot Merckx over Evenepoel, die overigens bevestigde dat het wereldkampioenschap in Wollongong zijn laatste race van het seizoen was.

"Het is mooi geweest voor dit jaar. Dit was de mooiste koersdag van mijn leven. Dit is uniek. Wereldkampioen na zo'n jaar. Dit is een hele dikke kers op een hele grote taart."