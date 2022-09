Bauke Mollema hoorde zondag pas vlak voor de start van de wegwedstrijd op de WK wielrennen dat Mathieu van der Poel 's nachts was gearresteerd. De 35-jarige renner van Trek-Segafredo kon het verhaal eerst niet geloven.

Van der Poel werd opgepakt nadat hij verhaal ging halen bij kinderen die hem uit zijn slaap hielden. De meervoudig wereldkampioen veldrijden kwam na enkele uren weer vrij en verscheen alsnog aan de start in Helensburgh, vlak bij Sydney. Wegens vermoeidheid gaf Van der Poel al na 30 kilometer op.

"Ik weet het precieze verhaal nog niet. Hij vertelde het vlak voor de start", zei Mollema zondag tegen de NOS na de door Remco Evenepoel gewonnen wegwedstrijd in Wollongong. "Het is een bizar verhaal natuurlijk. Het is heel erg jammer dat we hem verloren. Het plan was om met hem mee te doen om de medailles."

Mollema vertelde dat de kamers van de Nederlandse renners verspreid lagen door het hotel. Van herrie had hij geen last. "Ik heb goed geslapen. Toen ik het hoorde over Van der Poel dacht ik eerst aan een geintje. Het bleek al snel serieus."

Op plek 25 was Bauke Mollema de best geklasseerde Nederlander in de wegwedstrijd. Foto: Getty Images

Eenkhoorn dacht dat hij 'in de zeik' werd genomen

Ook Pascal Eenkhoorn, die lange tijd in de race was om een medaille, werd pas vlak voor het begin van de koers ingelicht. "Dat was echt heel bizar. We hebben hier een mooie groep en we hebben heel veel gelachen. Hij vertelde dit vijf minuten voor de start en toen dacht ik dat hij ons in de zeik wilde nemen."

Eenkhoorn merkte zelf niets van geluidsoverlast. "Ik lag op een andere verdieping en heb er niets van meegekregen."

Bondscoach Koos Moerenhout hoorde pas later van het incident. "Mathieu kwam ermee op het moment dat het kwaad al was geschied, toen stuurde hij me een berichtje."

Van der Poel lag op een andere verdieping dan de rest van de Nederlanders. "Hij zou eerst bij Jan Maas op de kamer liggen, maar Mathieu was verkouden. Toen kreeg hij een andere kamer, op toevallig een andere verdieping."

Moerenhout lichtte de renners bewust pas laat in, vertelde hij aan het ANP. "Het is toch een situatie waarvan je liever niet hebt dat die op straat ligt. Ook dat is een keuze geweest die je kunt betwisten - en dat zal ook gebeuren. Mathieu wilde het toch nog proberen. Dan ga je ervoor. Maar hij zei ook dat hij er lichamelijk en mentaal doorheen zat. Begrijpelijk."