Remco Evenepoel kan niet geloven dat hij al op 22-jarige leeftijd wereldkampioen is geworden. De Belgische renner soleerde zondag in de laatste 25 kilometer in het Australische Wollongong naar de winst en de regenboogtrui.

"Dit is ongelooflijk, na zo'n lang en zwaar seizoen", reageerde Evenepoel, die twee weken geleden nog de eindzege pakte bij de Vuelta a España. "Dit kan ik niet vergelijken met de titel bij de junioren in 2018, dit was veel zwaarder. Ik ben ongelooflijk blij dat ik goede benen had."

Evenepoel probeerde gedurende de race meerdere keren te ontsnappen uit de kopgroep. Met nog 35 kilometer te gaan kon alleen Alexey Lutsenko hem nog volgen, maar ook de Kazach moest op een gegeven moment lossen.

"Ik voelde dat ik sterker was dan Lutsenko. Om eerlijk te zijn ontploften mijn benen wel op het laatste klimmetje, maar ik heb het gered", zei Evenepoel, die ruim twee minuten voorsprong had op het peloton. De Fransman Christophe Laporte en de Australiër Michael Matthews pakten in de sprint respectievelijk zilver en brons.

Alexey Lutsenko moest Remco Evenepoel op 25 kilometer van de finish laten gaan. Foto: Getty Images

Van Aert ook een Belgische troef

De Belgische ploeg had met Wout van Aert ook een kanshebber voor de wereldtitel, erkende Evenepoel. "We wilden kampioen worden, maakte niet uit hoe. Ik zou aanvallen, Van Aert zou sprinten. Of het nou Wout werd of ik, dat maakte niet uit. Uiteindelijk worden we kampioen via een aanval."

Evenepoel is de eerste Belgische wereldkampioen sinds Philippe Gilbert tien jaar geleden in Valkenburg won. Nu mag hij een seizoen lang in de regenboogtrui rondrijden. Volgend jaar augustus moet Evenepoel zijn titel verdedigen in het Schotse Glasgow.

"Jammer dat de WK volgend jaar al in augustus is, ik rijd dus een maand korter in de trui", zei Evenepoel. "Ik heb gedroomd over de wereldtitel. Na de Vuelta en de winst van Luik-Bastenaken-Luik nu de trui. Een beter seizoen ga ik nooit rijden. Ik ga nu een feestje vieren. Ik zal niet snel in bed liggen."