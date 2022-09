Remco Evenepoel heeft zich zondag in het Australische Wollongong op een sublieme manier tot wereldkampioen wielrennen gekroond. De 22-jarige Belg toonde zich een klasse apart en soleerde naar de triomf, nadat hij al op 70 kilometer van de aankomst de eerste van een reeks aanvallen had ingezet.

Het zilver in de 266,9 kilometer lange koers was een prooi voor de Fransman Christophe Laporte. Australiër Michael Matthews pakte brons.

Zij waren op 2.21 minuten van Evenepoel de snelsten in de sprint van een grote groep, die vlak voor de finish een groep met onder anderen Pascal Eenkhoorn had ingerekend. De Nederlander kon zo net niet sprinten om een medaille. De beste landgenoot was Bauke Mollema op de 25e plaats.

Dit gebeurde in de schaduw van de imponerende winnaar Evenepoel. Eerder dit jaar schreef de Belg al onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián op zijn naam. Als klap op de vuurpijl won het toptalent twee weken geleden nog de Ronde van Spanje. Evenepoel eindigde eerder op de WK wielrennen als derde in de individuele tijdrit.

Hij is de eerste Belgische wereldkampioen op de weg sinds Philippe Gilbert in 2012. De laatste man die in hetzelfde jaar wereldkampioen op de weg werd en zegevierde in een grote ronde was Greg LeMond in 1989.

De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel gaf al vroeg op nadat hij in de nacht voor de wedstrijd was gearresteerd na een incident in zijn hotel.

Top 10 wegwedstrijd WK wielrennen 1. Remco Evenepoel (België) - 6:16.08

2. Christophe Laporte (Frankrijk) +2.21

3. Michael Matthews (Australië) +2.21

4. Wout van Aert (België) +2.21

5. Matteo Trentin (Italië) +2.21

6. Alexander Kristoff (Noorwegen) +2.21

7. Peter Sagan (Slowakije) +2.21

8. Alberto Bettiol (Italië) +2.21

9. Ethan Hayter (Groot-Brittannië) +2.21

10. Mattias Jensen (Denemarken) +2.21

Favorieten laten zich vroeg zien

Het peloton zette zich rond 2.30 uur (Nederlandse tijd) in gang in Helensburgh (dicht bij Sydney). Vrijwel direct na de start regende het aanvallen.

Op de Mount Keira, de zwaarste beklimming in de koers na ongeveer 30 kilometer, zorgden de Fransen er met enkele versnellingen voor dat er een breuk ontstond in het peloton. Onder anderen Mollema, Wout Poels, Wout van Aert, Tadej Pogacar zaten in het eerste deel, maar door het werk van Duitsland was er al snel sprake van een hergroepering.

Op dat moment was er al een omvangrijke kopgroep gevormd die ook aan de leiding zou rijden bij het opdraaien van het lokale circuit in Wollongong. Daar moesten de renners twaalf rondes van ongeveer 17 kilometer afleggen.

Na verschillende samensmeltingen zou de groep vluchters uit zestien renners bestaan, onder wie de Fransman Pavel Sivakov, de Belg Pieter Serry en de Australische thuisrijder Ben O'Connor. Ze koersten naar een voorsprong van ongeveer acht minuten. Nederland, dat niet was vertegenwoordigd, besloot na enkele ronden het tempo te verhogen in het peloton.

Op dat moment was de equipe zijn kopman Van der Poel al kwijt. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen werd aan de vooravond van de wegwedstrijd gearresteerd nadat hij in zijn hotel verhaal ging halen bij kinderen die zijn nachtrust verstoorden.

Remco Evenepoel zette iedereen op meer dan twee minuten. Foto: Getty Images

Evenepoel wacht niet af en maakt zelf het verschil

Zoals zo vaak bij wegwedstrijden op WK's lag de koers urenlang in een plooi toen de kopgroep eenmaal was gevormd. De voorsprong van de leiders nam met elke ronde iets af, maar erg veel gebeurde er lange tijd niet.

Totdat Evenepoel zich niet meer kon inhouden. De winnaar van de Ronde van Spanje zorgde er met enkele demarrages voor dat het peloton in tweeën werd gebroken. Pogacar, Van Aert, Mollema en titelhouder Julian Alaphilippe lieten zich verrassen en misten de slag.

De groep van de agressief koersende Evenepoel slokte de vroege vluchters op, waardoor er met nog drie ronden te gaan liefst 25 coureurs aan de leiding gingen. Eenkhoorn verdedigde als enige de Nederlandse eer en ook Giro d'Italia-winnaar Jai Hindley en Romain Bardet zaten vooraan.

Evenepoel kon zich niet inhouden en probeerde met versnellingen de kopgroep uit te dunnen. De Belg slaagde in zijn missie, want met nog 35 kilometer te gaan kon alleen Alexey Lutsenko hem nog volgen. De Kazach hield het 10 kilometer vol, maar ook hij kon het wiel van Evenepoel niet houden.

De koploper viel niet stil, waardoor al snel duidelijk was dat de andere coureurs om het zilver en brons moesten strijden. Lorenzo Rota, Mauro Schmid en Mattias Jensen reden op de laatste helling weg van Eenkhoorn, die in de laatste kilometer de aansluiting weer vond. Dat gold ook voor een grote groep, waarin Laporte de snelste bleek in de strijd om zilver.