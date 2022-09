Mathieu van der Poel is zaterdag aan de vooravond van zijn deelname aan de wegwedstrijd op de WK wielrennen in Australië gearresteerd wegens een incident in zijn hotel. De Nederlandse kopman werd vrijgelaten en ging zondag van start in de wegwedstrijd, waarin hij al na 30 kilometer opgaf.

De Australische politie laat aan persbureau AFP weten dat een 27-jarige man is gearresteerd in een hotel, maar kon om privacyredenen niet bevestigen of het om Van der Poel gaat.

De man wordt verdacht van mishandeling van twee meisjes van 13 en 14 jaar. Zij zouden zijn geduwd, een van de twee heeft daar een kleine schaafwond aan overgehouden.

Vlak voor de start vertelde Van der Poel aan het Belgische Sporza dat hij zich ergerde aan het gedrag van enkele kinderen in zijn hotel.

"Ik lag vroeg in bed en heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen", aldus de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van dit jaar.

"Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna werd de politie gebeld en werd ik meegenomen."

Van der Poel zat enkele uren vast, waarna hij weer werd vrijgelaten. "Ik was pas om vier uur 's ochtends terug op mijn kamer. Dat is zeker niet ideaal. Het is een ramp, maar ik kan niets meer veranderen. Ik probeer er het beste van te maken."

Van der Poel moet dinsdag voorkomen bij rechtbank

Van der Poel moet dinsdag voorkomen bij de rechtbank. Zijn paspoort is ingenomen, meldt Christoph Roodhooft, zijn ploegleider bij zijn ploeg. Alpecin-Deceuninck.

"Volgens de officier die wij hebben gezien, was er geen probleem. Dat zijn paspoort is afgenomen, is blijkbaar de normale procedure."

De vermoeide Van der Poel ging ondanks alles nog wel van start, maar staakte na 30 kilometer de strijd.

Mathieu van der Poel tijdens zijn korte deelname aan de WK. Mathieu van der Poel tijdens zijn korte deelname aan de WK. Foto: Getty Images

Van der Poel kent wisselvallig seizoen

De meervoudig wereldkampioen veldrijden besloot na een wisselvallig seizoen pas een kleine drie weken geleden deel te nemen aan de WK.

De afgelopen weken boekte Van der Poel drie zeges in kleinere Belgische koersen. Na zijn opgave in de Tour de France bevestigde de Nederlander daarmee dat hij op de weg terug was.

De wegwedstrijd op de WK wielrennen is even na 2.00 uur 's nachts Nederlandse tijd begonnen. De finish is rond 9.00 uur.