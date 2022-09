Annemiek van Vleuten maakt er al jaren een gewoonte van om iedereen in de wielerwereld te verbazen. Haar huzarenstukje zaterdag bij de wegrit van de WK in Australië - goud winnen met een breukje in haar elleboog - is misschien wel haar grootste stunt ooit.

Het is dat de reis naar Australië zo lang is, anders had Van Vleuten de WK-wegrit vanaf haar hotelkamer bekeken. "Als we een vervanger hadden kunnen oproepen, was ik hier niet geweest", zei de 39-jarige Nederlandse voor de start van de 164 kilometer lange koers tegen de NOS.

De winnares van de Giro, Tour én Vuelta was na een ongekend succesvol seizoen als topfavoriet voor de regenboogtrui aangekomen in Wollongong. Maar al haar hoop op een tweede wereldtitel op de weg verdween toen ze woensdag in de gemengde ploegentijdrit hard ten val kwam en een breukje in haar elleboog opliep. De vraag was de afgelopen dagen of ze kon meedoen, niet of ze kon winnen.

"Als het een beetje gaat, denk ik dat ik nog wel van waarde kan zijn voor het team", zei Van Vleuten voor de wegrit. "Maar als er aangevallen wordt, kan ik niet meespringen. Ik kan niet uit het zadel komen, ik kan niet aanzetten, ik kan niet sprinten en ik kan ook niet staand klimmen. Want als ik mijn arm strek, heb ik pijn."

Een paar uur later strekte Van Vleuten haar flink ingetapete rechterarm toch volledig de lucht in. Om haar heroïsche wereldtitel te vieren.

55 Bekijk de indrukwekkende eindsprint die Van Vleuten de wereldtitel opleverde

Van Vleuten komt altijd terug na tegenslag

Riejanne Markus schrok zich woensdag kapot toen ze vlak achter zich een keiharde klap hoorde. De 28-jarige renster wist - net als iedereen in het Nederlandse kamp - dat de val van Van Vleuten het einde was van het plan om met twee kopvrouwen te starten in de wegrit. Marianne Vos werd het enige speerpunt, Van Vleuten een (luxe) knecht.

"De afgelopen dagen waren stressvol", zei Markus na de wegrit tegen de NOS. "We hebben nooit aan de vorm van Annemiek getwijfeld, maar staand kunnen trappen was op dit parcours wel heel belangrijk. We weten dat Annemiek tot bijzondere dingen in staat is, maar dat ze hier heeft gewonnen, is echt niet normaal. Een wonder? Ja, dat kun je wel stellen."

Wonderen komen wel vaker voor bij Van Vleuten. Ze is niet alleen de sterkste wielrenster ter wereld, maar ook de beste in het omgaan met tegenslagen. Een maand na haar angstaanjagende val in de wegrit bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro won ze alweer de Ronde van België. Twee jaar later liep ze bij de WK in Innsbruck tijdens de wegrit een breuk in haar knie op. Desondanks reed ze de koers uit en werd ze zevende.

Nog geen jaar geleden brak Van Vleuten haar bekken op twee plaatsen bij een harde val in Parijs-Roubaix. Twee dagen na die tegenslag zette ze alweer haar eerste stappen en een paar maanden later domineerde ze het klassieke voorjaar als vanouds. En afgelopen zomer kon ze door een maaginfectie aan het begin van de Tour de France Femmes meer dan 24 uur geen eten of drinken binnenhouden. Ze bleef doorfietsen en reed in het loodzware slotweekend het hele peloton op een hoop, met als hoogtepunt een solo van 62 kilometer in de voorlaatste etappe.

"Ieder normaal mens zou hier niet van herstellen", zei ploegleider Sebastián Unzué van Movistar tijdens de Tour over de maaginfectie van Van Vleuten. "Maar Annemiek is niet normaal. Ze is een machine."

Annemiek van Vleuten kon haar armen strekken na de koers. Annemiek van Vleuten kon haar armen strekken na de koers. Foto: ANP

Van Vleuten wilde eigenlijk solo van 120 kilometer rijden

Van Vleuten had zaterdag bij de wegrit in Wollongong eigenlijk een solo van 120 kilometer willen rijden. Ze was van plan om na 35 kilometer koers al aan te vallen op de Mount Keira, de zwaarste klim van de dag, en vervolgens tot de finish stand te houden. "Ik had een Yorkshire 2.0 in gedachten, maar na die val kon ik dat vergeten."

De regerend olympische kampioene tijdrijden pakte drie jaar geleden in Engeland haar eerste wereldtitel op de weg door 105 kilometer alleen voorop te rijden. "Gekkenwerk", zei Vos na die koers. "Maar bij Annemiek kan dit."

Zaterdag in Australië reed Van Vleuten nog geen kilometer aan de leiding. Maar de manier waarop ze in de absolute finale de koers naar haar hand zette, was misschien nog wel indrukwekkender dan die lange solo in Yorkshire. Met een uitstekende getimede versnelling in de laatste honderden meters verraste ze de concurrentie. Ondanks de pijn in haar elleboog perste ze er nog een sprintje uit, waardoor de achtervolgers op een seconde strandden.

"Ik heb vanuit de verte gezien wat Annemiek deed", zei Vos deze keer na de koers. "Het is ergens verrassend, maar aan de andere kant ook weer niet. Annemiek is Annemiek, die gaat nooit kapot."

De meest verraste vrouw van allemaal was Van Vleuten zelf. Ze had haar familie en vrienden verteld dat ze niet vroeg hoefden op te staan voor de wegrit, want ze ging toch niet winnen. "Hopelijk hebben zij niet geluisterd en wél hun wekker gezet", lachte de tweevoudig wereldkampioen na de race. "Wonderen kunnen toch gebeuren, al heb ik er zelf nog altijd moeite mee om dit te geloven. Maar je kunt dus zelfs wereldkampioen worden met een gebroken elleboog."