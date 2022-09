De Nederlandse wielrensters zijn sprakeloos en zwaar onder de indruk van de wereldtitel van Annemiek van Vleuten op de weg. Ze reed zaterdag in Australië tegen alle verwachtingen in met een gebroken elleboog naar het goud.

"Annemiek is Annemiek. Dit had volgens mij niemand durven denken. Ze gaat gewoon niet kapot. Het is ongelooflijk en ontzettend verdiend", zei Marianne Vos, die zelf uiteindelijk niet met de voorste rensters meekon, tegen de NOS.

Van Vleuten, die wegens haar blessure met veel pijn reed en niet voor eigen kansen wilde gaan, bleek in de absolute finale goed genoeg om toch om de zege mee te doen. Ze sloot in de slotkilometer aan bij de kanshebbers en won na een indrukwekkende versnelling.

"Niemand kan het geloven. Ze was mijn kamergenoot en er was de afgelopen dagen geen heel goede sfeer op de kamer. Heel logisch ook", doelde Ellen van Dijk op de elleboogbreuk van Van Vleuten. "Ze zat er helemaal doorheen en ze dacht aan afstappen."

"Ik zag al dat ze goed reed. Toen ik over de finish kwam, keek ik naar het scherm en zag ik Annemiek van Vleuten op één staan. Ik dacht: ja hoor, hoe doet ze dít nu weer? Ik kan er alleen maar respect voor hebben dat ze dit eruit perst."

Gunnewijk: 'Het was gekkenhuis'

Bondscoach Loes Gunnewijk was eveneens zeer verrast door het sterke optreden van Van Vleuten, die er zelfs over twijfelde of ze wel moest starten. Doordat Demi Vollering vanwege een coronabesmetting afhaakte, besloot ze die twijfel opzij te schuiven.

"Ik kan het eigenlijk ook niet geloven. We kregen door in de auto dat Annemiek weg was en hoorden vervolgens op de radio dat ze had gewonnen. Toen was het gekkenhuis. Dit hadden we niet kunnen bedenken", zegt Gunnewijk.

"Ze is een nummer één in het omgaan met tegenslagen. Ze is al zó vaak ergens van teruggekomen en weet dan precies wat ze moet doen. Daarin is ze echt heel bijzonder."

De regenboogtrui is voor Van Vleuten de bekroning op een ijzersterk seizoen, waarin ze onder meer de Giro d'Italia, de Tour de France én de Vuelta a España won. De WK wielrennen wordt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) afgesloten met de wegwedstrijd voor mannen.