Annemiek van Vleuten kan niet geloven dat ze zich voor de tweede keer wereldkampioene op de weg mag noemen. De 39-jarige Nederlandse reed zaterdag met een indrukwekkende versnelling naar de regenboogtrui.

Van Vleuten leek in de finale van de koers in het Australische Wollongong geklopt, maar sloot in de laatste kilometer toch weer aan bij de favorieten. Vervolgens bleek haar versnelling iedereen te machtig.

"Ik wacht nog steeds tot het moment dat iemand me vertelt dat het niet waar is. Ik reed vandaag niet voor mezelf, maar voor Marianne (Vos, red.). Ik kon vanwege mijn elleboog niet sprinten", zei Van Vleuten in een eerste reactie.

"Uiteindelijk zag ik toch ineens een kansje en dacht ik: ik ga er gewoon voor. Ik had verwacht dat ik weer bijgehaald zou worden, maar tot mijn verbazing zag ik dat niemand me volgde."

Annemiek van Vleuten verraste iedereen in de finale. Foto: Getty Images

'Het was een hel vandaag'

In de afgelopen dagen was het onzeker of Van Vleuten überhaupt kon meedoen aan de wegwedstrijd. Ze liep bij een dramatische val in de gemengde ploegentijdrit een breukje in haar elleboog op. Vrijdag werd besloten dat ze toch zou starten.

"Het was echt een hel vandaag", zei Van Vleuten over de pijn die ze tijdens de wegwedstrijd volgde. "Mijn benen ontploften op de klimmetjes, want ik kon niet uit het zadel komen."

"Maar nu ben ik gewoon wereldkampioen. Ik baalde van mijn elleboogbreuk, want ik wilde zó graag de regenboogtrui pakken voor mijn laatste jaar als wielrenster. Ik had niet verwacht dat het alsnog zou lukken. Ik ben sprakeloos."

Van Vleuten werd in 2019 voor het eerst wereldkampioene op de weg. De indrukwekkende zege in Australië past in haar topseizoen, waarin ze onder meer de Giro d'Italia, de Tour de France én de Vuelta a España won.