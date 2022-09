Annemiek van Vleuten kan niet geloven dat ze zich voor de tweede keer wereldkampioene op de weg mag noemen. De 39-jarige Nederlandse reed zaterdag met een indrukwekkende versnelling naar de regenboogtrui.

Van Vleuten leek in de finale van de koers in het Australische Wollongong geklopt, maar sloot in de laatste kilometer toch weer aan bij de favorieten. Vervolgens bleek haar versnelling iedereen te machtig.

In de afgelopen dagen was het onzeker of Van Vleuten überhaupt kon meedoen aan de wegwedstrijd. Ze liep bij een dramatische val in de gemengde ploegentijdrit een breukje in haar elleboog op. Vrijdag werd besloten dat ze toch zou starten.

"Ik kan het gewoon niet geloven en wacht nog steeds tot het moment dat iemand me vertelt dat het niet waar is", zei een sprakeloze Van Vleuten voor de camera van de NOS.

"Ik had tegen mijn vrienden en familie gezegd: 'Blijf maar slapen. Ik ga knechten. Het plan dat ik had, ga ik niet meer doen.' Ik was voor Marianne (Vos, red.) aan het rijden en zag haar lossen, maar ik dacht: ik blijf gewoon rijden."

55 Bekijk de indrukwekkende eindsprint die Van Vleuten de wereldtitel opleverde

'Het was een hel vandaag'

Van Vleuten verraste met haar coup iedereen, maar vooral zichzelf. "Ik vond mezelf ineens terug in het voorste groepje. Ik dacht: als het bij elkaar komt en het wordt een beetje pokeren, dan is dat mijn enige kans. Ik heb niet meer omgekeken en ben blijven gaan. Ik wachtte op het moment dat ze eroverheen zouden komen, maar ze kwamen niet", zei ze.

"Ik was nul seconden bezig geweest met de koers winnen. Ik had geen enkele ambitie meer met die gebroken elleboog. Het is zó mooi om deze trui te hebben. Helemaal in mijn laatste jaar. Het is het mooiste cadeau in het wielrennen."

Van Vleuten reed allesbehalve pijnvrij, zo vertelde ze al tijdens haar eerste interview vlak na de koers. "Het was echt een hel vandaag", zei ze toen. "Mijn benen ontploften op de klimmetjes, want ik kon niet uit het zadel komen."

In 2019 werd Van Vleuten voor het eerst wereldkampioene op de weg. De indrukwekkende zege in Australië past in haar topseizoen, waarin ze onder meer de Giro d'Italia, de Tour de France én de Vuelta a España won.