Annemiek van Vleuten heeft zaterdag in het Australische Wollongong op heroïsche wijze de wereldtitel op de weg veroverd. De 39-jarige Nederlandse leek in een bizarre finale geklopt, maar was alsnog de sterkste.

Na 167 kilometers koers leken de kansen van Van Vleuten verkeken. De Utrechtse behoorde, mede door haar gehavende elleboog, niet tot de voorste rensters. Ze sloot in de laatste kilometer toch weer bij de favorieten aan en plaatste in de slotmeters een indrukwekkende versnelling die iedereen te machtig was.

Achter Van Vleuten eindigde de Belgische Lotte Kopecky als tweede. Het podium werd gecompleteerd door Silvia Persico. Marianne Vos, de andere Nederlandse troef, kon in het slotgeweld niet met de besten mee. Datzelfde gold voor de moegestreden Ellen van Dijk.

Vooraf was onzeker of Van Vleuten überhaupt kon meedoen aan de wegwedstrijd. Ze liep tijdens de dramatisch verlopen gemengde tijdrit een breukje in haar elleboog op bij een val. Vrijdag werd bekend dat ze toch zou starten.

Het is na 2019 de tweede keer dat Van Vleuten zich wereldkampioene op de weg mag noemen. Haar zege past in een topseizoen, waarin ze onder meer de Giro d'Italia, de Tour de France én de Vuelta a España op haar naam schreef.

Er werd bij Nederland vooral naar Annemiek van Vleuten en Marianne Vos gekeken. Er werd bij Nederland vooral naar Annemiek van Vleuten en Marianne Vos gekeken. Foto: Getty Images

Besmette Vollering haakte af bij Nederland

Vlak voor de koers kreeg de Nederlandse ploeg zaterdag te maken met een tegenvaller, toen bleek dat Demi Vollering niet van start mocht gaan. De 25-jarige renster testte positief op het coronavirus.

Bovendien was Van Vleuten door haar gebutste elleboog dus niet topfit. Ze moest in de beginfase van de koers ook nog eens van shirt wisselen; ze droeg haar tijdritpak, dat feller oranje was dan het tricot van haar ploeggenoten en volgens de jury te veel afweek.

De wedstrijd werd aanvankelijk gekleurd door de Belgische Julie Van de Velde, de Britse Elynor Bäckstedt en de Zweedse Caroline Andersson. Andersson moest als eerste lossen op de Mount Pleasant, een 1,1 kilometer lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,6 procent. De helling moest zes keer worden bedwongen.

Ook Van de Velde en Bäckstedt bleven niet vooruit, waarna het met nog 57 kilometer te gaan wat onrustiger werd in het peloton. Dat kwam mede door Van Dijk en Shirin van Anrooij, die zich namens Nederland aan het front meldden.

Annemiek van Vleuten kwam tot haar eigen verbazing als eerste over de finish. Annemiek van Vleuten kwam tot haar eigen verbazing als eerste over de finish. Foto: Getty Images

Nederlandse kansen leken even verkeken

Toen de koers met ruim twintig kilometer te gaan in de regen écht ontbrandde, gaf Nederland aanvankelijk niet thuis. Er ontstond een kopgroep van vijf: Liane Lippert, Katarzyna Niewiadoma, Cecilie Uttrup Ludwig, Elisa Longo Borghini en Ashleigh Moolman.

Daarachter reed een iets grotere groep met onder anderen Van Dijk, Vos en Van Vleuten. Ze leken even geklopt, maar sloten later alsnog aan. In de zware laatste kilometers was Van Vleuten de enige die nog zicht had op de prijzen.

De Nederlandse sloot pas in de laatste kilometer aan en profiteerde met een indrukwekkende jump van vertwijfeling bij haar concurrenten. Niemand kon haar meer van haar tweede wereldtitel afhouden.

De WK wielrennen wordt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) afgesloten met de wegwedstrijd bij de mannen, die om 2.15 uur begint. In die koers wordt 267 kilometer afgelegd.