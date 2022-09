Annemiek van Vleuten is wereldkampioene wielrennen op de weg!



Dit had vooraf toch hélemaal niemand zien aankomen? Annemiek van Vleuten reed in dienst van de ploeg voor Marianne Vos. Ze had een breukje in haar elleboog en dus was rijden voor de ritzege niet haalbaar. Maar zoals bekend: als Van Vleuten mee rijdt, moet je haar nóóit afschrijven. Wat de omstandigheden ook zijn. Ze wint de Tour, de Giro, de Vuelta én wordt wereldkampioen dit seizoen. Haar allerlaatste seizoen in haar profcarrière mag ze rijden in de regenboogtrui.