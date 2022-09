Annemiek van Vleuten gaat zaterdag van start tijdens de wegwedstrijd op de WK wielrennen in Australië. De Nederlandse liep woensdag een elleboogbreuk op tijdens de dramatisch verlopen gemengde ploegentijdrit, maar is in staat om te koersen.

Van Vleuten verloor woensdag tijdens de gemengde ploegenachtervolging de controle over haar fiets, nadat de vrouwen hadden overgenomen van de mannen. De wereldkampioene van 2019 kwam hard ten val, waarbij ze een "stabiel" elleboogbreukje opliep.

Een dag na de valpartij zat Van Vleuten al weer op de fiets. Toch was het de vraag of de olympisch kampioene tijdrijden zaterdag van start zou gaan tijdens de individuele wegwedstrijd.

Uit de laatste test bleek vrijdag dat Van Vleuten voldoende is hersteld om te kunnen deelnemen aan de wegwedstrijd. De koers gaat over 164,3 kilometer met de finish in Wollongong, een kustplaats ten zuiden van Sydney.

Van Vleuten was donderdag al hoopvol. "Het had slechter gekund", zei ze toen. "Ik heb vanmorgen alweer twee uurtjes gefietst. Dat ging eigenlijk zonder pijn, alleen kan ik niet recht op de pedalen staan. Dat doet dan weer wel pijn."

De wegwedstrijd bij de vrouwen staat zaterdag om 4.25 uur (Nederlandse tijd) op het programma. De mannen komen zondag om 2.15 uur in actie.