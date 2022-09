Olav Kooij is vrijdag naast het podium geëindigd bij het WK op de weg voor beloften. De sprinter van Jumbo-Visma moest in het Australische Wollongong genoegen nemen met de vijfde plek.

De wereldtitel was voor Yevgeniy Fedorov uit Kazachstan, die in de finale vooruit was met Mathias Vacek. De Tsjech pakte zilver, terwijl het brons vlak daarachter voor de Noor Søren Waerenskjold was.

Warenskjold won de sprint van het peloton. De twintigjarige Kooij, die vorig jaar nog brons pakte, moest ook de Est Madis Mihkels nog voor zich dulden. "We zaten niet in de kopgroep en konden de wedstrijd niet alleen dragen", zei hij.

"Ik wist dat je aan het eind veel tijd terug kon pakken en op de klimmetjes in de laatste ronden was ik in staat om erbij te blijven. Ik moest het geluk hebben dat alles weer bij elkaar kwam, maar dat was helaas niet het geval. Dit is niet waar we voor kwamen, maar dat is ook wielrennen."

Kooij beleeft dit jaar zijn doorbraak bij Jumbo-Visma. De talentvolle sprinter won acht etappes en schreef de koersen ZLM Tour en Circuit Cycliste Sarthe op zijn naam.

Yevgeniy Fedorov kwam als eerste over de streep in Wollongong. Foto: Getty Images

Nederland ook bij junioren buiten medailles

De wereldtitel bij de junioren ging naar Emil Herzog. De zeventienjarige Duitser versloeg zijn Portugese medevluchter António Morgado na 135,6 kilometer. De Belg Vlad Van Mechelen won de sprint om het brons. Menno Huising was op de zesde plaats de beste Nederlander.

Zaterdag en zondag staat in Australië de WK op de weg voor de elite op het programma. Zaterdag gaan de vrouwen om 4.25 uur (Nederlandse tijd) van start en de mannen beginnen zondag om 2.15 uur.