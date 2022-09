Mathieu van der Poel start zondag als een van de favorieten aan de wegrit bij de WK in het Australische Wollongong. De 27-jarige renner lijkt net op tijd weer in topvorm, na een jaar waarin hij grote zeges afwisselde met mindere momenten.

Heel soms schiet zijn enerverende WK-debuut op de weg nog door zijn hoofd. Van der Poel lag in 2019 in Yorkshire goed op koers voor goud, totdat hij in de Engelse kou en regen op 12 kilometer van de finish opeens volledig instortte.

"Dat was een gemiste kans", zei Van der Poel vorige week in het Vlaamse Hooglede. "En je krijgt niet zoveel kansen om wereldkampioen te worden. Dus ja, ik denk af en toe nog wel aan dat WK."

De kopman van Alpecin-Deceuninck begint zondag pas aan zijn derde WK bij de elite - vorig jaar eindigde hij als achtste in Leuven - maar hij heeft voldoende ervaring opgedaan om te weten dat de wegrit bij een mondiaal kampioenschap "altijd een rare koers is". "Je weet nooit hoe de race gaat verlopen. Om te winnen heb je sowieso ook geluk nodig."

Volg nieuws over Mathieu van der Poel Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Mathieu van der Poel

In het veldrijden won Van der Poel al vier keer de wereldtitel. "En ik hoop dat ik in mijn carrière ooit ook eens wereldkampioen kan worden op de weg. Dat ik dat kan 'afvinken' van mijn lijstje", zei hij donderdag in het Australische hotel van de Nederlandse ploeg tegen ANP.

"Het was bij mijn vorige twee WK-deelnames zeker geen fiasco, maar ik hoop er zondag wel dichterbij te zijn. Ik word ook een dagje ouder. De kansen om die regenboogtrui te pakken worden elk jaar kleiner."

Mathieu van der Poel stapte pas afgelopen zaterdag in het vliegtuig naar Australië. Mathieu van der Poel stapte pas afgelopen zaterdag in het vliegtuig naar Australië. Foto: AFP

Slechte vorm in Tour blijft vraagteken voor Van der Poel

Als Van der Poel in topvorm is, lijkt het soms alsof de overwinningen vanzelf volgen. Maar de dieptepunten in de afgelopen jaren hebben bewezen dat ook bij een supertalent als 'VDP' niets automatisch gaat.

Ook dit seizoen moest Van der Poel afrekenen met verschillende stevige hobbels. Door rugproblemen begon hij het jaar met revalideren en kon hij pas half maart zijn eerste wedstrijd rijden. Met winst van de Ronde van Vlaanderen en in de eerste etappe van de Giro d'Italia volgden al snel grote hoogtepunten, maar daarna ging het mis in de Tour de France. Van der Poel reed in Frankrijk ver onder zijn gebruikelijke niveau en stapte af in de elfde etappe.

"Het blijft een beetje een vraagteken waarom het in de Tour niet goed ging", zei Van der Poel vorige week. "Misschien heb ik vooral de fout gemaakt om na de Giro mijn fiets te lang niet aan te raken. De Tour was een tegenvaller, maar is inmiddels ook een gepasseerd station. Ik heb me daarna goed herpakt."

De Nederlander heeft met zijn ploeg wel nagedacht over een verklaring voor zijn problemen van de afgelopen jaren. "Maar we willen er niet te lang bij stilstaan. De focus komt al snel op al het slechte. Maar als je kijkt welke koersen ik de afgelopen twee jaar heb gewonnen en welke doelen ik nog heb bereikt, dan kun je niet zeggen dat ik slecht gereden heb. Ook dit seizoen is absoluut niet mislukt."

Van der Poel heeft het gevoel dat hij goed is

Van der Poel nam na de Ronde van Frankrijk een pauze, om zich daarna via trainingen in Spanje en thuis in België voor te bereiden op zijn laatste grote doel van het wegseizoen: de WK in Australië. Pas 2,5 week geleden hakte hij de knoop door dat hij goed genoeg is om mee te doen in Wollongong, nadat hij in vier kleinere Belgische koersen drie zeges had geboekt.

"Het is nog niet top, maar ik hoop zondag helemaal in orde te zijn", zei Van der Poel donderdag. "Ik ben hier pas sinds maandag. Het kost wat tijd om te acclimatiseren."

'VDP' gelooft dat hij een betere voorbereiding op de WK heeft gehad dan vorig jaar, toen hij in de aanloop naar het toernooi in België kampte met rugproblemen. Maar de Nederlandse kopman weet dat een beter gevoel geen enkele garantie biedt voor de wegrit van zondag.

"Ik ken mijn lichaam goed en heb er alles aan gedaan om in orde te zijn voor dit WK. Maar in de Tour hebben we ook gezien dat het geen exacte wetenschap is. Af en toe gaat het niet zoals je wil en het menselijk lichaam is geen machine. Het kan wel eens tegenzitten, maar ik heb wel het gevoel dat ik goed ben. Anders was ik ook niet afgereisd. Of het genoeg is voor zondag weet je nooit. Maar ik ga er wel voor."

De wegrit voor de mannen begint zondag om 2.15 uur (Nederlandse tijd). Het peloton moet in de race van 266,9 kilometer in totaal 3.945 hoogtemeters overwinnen. De scherprechter is de Mount Pleasant (1,1 kilometer à 7,7 procent), die twaalf keer beklommen moet worden. De finish is rond 8.50 uur.

Joop Zoetemelk is nog altijd de laatste Nederlandse wereldkampioen bij de mannen. De wielerlegende was in 1985 de beste in het Italiaanse Giavera del Montello.