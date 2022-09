Wout van Aert staat zondag als een van de favorieten voor de wereldtitel aan de start van de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Australië. De Belg bereidde zich anders voor dan gebruikelijk.

"Het is mijn enige grote doel van dit najaar", zei de 28-jarige renner van Jumbo-Visma donderdag tijdens een persmoment van de Belgische selectie. "Ik heb er alles aan gedaan om hier goed te zijn."

Van Aert reisde via Canada, waar hij de Grands Prix van Quebec en Montreal reed, naar Australië. "Ik heb wel even moeten bijkomen van de jetlag, maar inmiddels voel ik me goed", liet de Belg weten. "We hebben geleerd van vorig jaar."

Vorig jaar reed Van Aert, die woensdag zijn contract bij Jumbo-Visma tot eind 2026 verlengde, bij de WK in eigen land zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. Hij eindigde toen als tweede in de race tegen de klok, maar kwam in de wegwedstrijd niet verder dan de elfde plaats.

"Ik heb nu een andere voorbereiding gedaan. Eigenlijk ben ik daarmee afgelopen winter al begonnen. Door mijn trainingen iets bij te stellen kon ik in het voorjaar in de klassiekers al zien dat ik meer energie overhad in de finales van klassiekers."

Remco Evenepoel en Wout van Aert, de kopmannen van de Belgische WK-ploeg. Remco Evenepoel en Wout van Aert, de kopmannen van de Belgische WK-ploeg. Foto: Getty Images

'Ik kan net zo goed aanvallen'

Volgens Van Aert ligt in het Australische Wollongong een zwaar parcours waarop te vroeg aanvallen funest is. "Je moet zuinig met je krachten omspringen. Iedereen verwacht dat ik op mijn sprint ga gokken, maar ik kan net zo goed aanvallen. Alleen ga ik dat nu hier niet vertellen."

Eerder deze week liet Tadej Pogacar weten dat het WK-parcours niet zwaar genoeg is om snelle mannen als Van Aert en Mathieu van der Poel te lossen. Van Aert schoof zelf de Australiër Michael Matthews naar voren als favoriet voor de wereldtitel. "Hij rijdt thuis, met de hele Australische ploeg in zijn dienst."

Naast Van Aert is ook Remco Evenepoel kopman bij de Belgische ploeg. "Normaal heb ik een betere sprint dan Remco", zei de winnaar van de groene trui in de Tour de France. "Hij kan het wat eerder proberen, maar niet te vroeg."

De wegwedstrijd bij de mannen gaat zondag om 2.15 uur (Nederlandse tijd) van start. Mathieu van der Poel is de kopman bij de Nederlandse ploeg.