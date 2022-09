Annemiek van Vleuten heeft een dag na haar val tijdens de gemengde ploegentijdrit bij de WK wielrennen in Australië alweer op de fiets gezeten. De Nederlandse legde donderdag een trainingsrit van twee uur rond Sydney af.

"Het is niet ideaal, maar het gaat wel", zei Van Vleuten bij terugkomst in het rennershotel. De olympisch kampioene tijdrijden liep bij haar val een kleine breuk in haar elleboog op, waardoor haar deelname aan de wegwedstrijd van zaterdag onzeker is.

"Het had slechter gekund. Ik heb vanmorgen alweer twee uurtjes gefietst. Dat ging eigenlijk zonder pijn, alleen kan ik niet recht op de pedalen staan. Dat doet dan weer wel pijn. Dat is vervelend, want op dit parcours zal je af en toe wel op die pedalen moeten staan. We moeten dus nog even afwachten."

Desondanks overheerst de opluchting bij Van Vleuten nu ze weer kan trainen. "Dat stemt me wel tevreden. Ik kan goed sturen en ik breng mezelf noch anderen in gevaar. Het kan ook geen kwaad om met deze blessure te fietsen. Het is medisch verantwoord om mee te doen. De breuk is stabiel, de elleboog hoeft ook niet ingetapet te worden."

39 Van Vleuten komt hard ten val vlak na start tijdrit WK

'Ik moet met een andere mindset starten'

De 39-jarige Van Vleuten wil vrijdag een beslissing nemen over haar deelname aan de wegwedstrijd. "Ik moet wel met een andere mindset starten. In 24 uur kunnen gekke dingen gebeuren, maar er gaan zich nu ook niet meteen wonderen afspelen."

Ze zou zelfs zaterdag de knoop nog kunnen doorhakken. "Al wil je natuurlijk wel al eerder je tactiek kunnen bepalen met de ploeg. Het is hoe dan ook te laat om een vervanger op te roepen. Dit is balen, maar ik kan er weinig aan veranderen."

Van Vleuten verloor woensdag vlak na de start van de gemengde ploegentijdrit de controle over haar fiets en kwam hard ten val. Mede door haar val eindigde Nederland met de vijfde plaats buiten de medailles.

De wegwedstrijd bij de vrouwen staat zaterdag om 4.25 uur (Nederlandse tijd) op het programma. De wedstrijd gaat over 164,3 kilometer en wordt gereden in Wollongong. De mannen komen zondag om 2.15 uur (Nederlandse tijd) in actie.