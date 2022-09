De Franse regio Haute-Savoie wordt in 2027 het decor van de tweede editie van het zogenaamde 'Super WK' wielrennen. De internationale wielrenunie UCI organiseert in Frankrijk een mondiale titelstrijd voor onder meer het wegwielrennen, baanwielrennen, BMX en mountainbike.

In Haute-Savoie, dat onder het Meer van Genève ligt, zullen de WK's van alle wielerdisciplines gehouden worden. Het wordt de eerste keer sinds het WK van 2000 dat de strijd om de wereldtitels op de weg in Frankrijk plaatsvindt.

Het toernooi in Haute-Savoie wordt het tweede 'Super WK' dat de UCI organiseert en vanaf volgend jaar iedere vier jaar wil houden. Glasgow is volgend jaar de eerste gastheer van dit 'Super WK'.

Nederland was ook kort in de race om het allesomvattende wielerevent van 2027 te organiseren. Wielerbond KNWU en initiatiefnemers Sportcentrum Papendal en TIG Sports hebben vorig jaar besloten geen verdere stappen te zetten om het evenement binnen te halen.

Na het combi-WK in Glasgow staan er in 2024 en 2025 WK's op de weg op het programma in het Zwitserse Zürich en Kigali in Rwanda. Voor de WK in 2026 lijkt het Canadese Montreal de belangrijkste kandidaat, maar de keuze is nog niet definitief.

De wereldtitelstrijd op de weg vindt komend weekend plaats in Wollongong. De wegwedstrijd voor de vrouwen wordt gereden in de nacht van vrijdag op zaterdag om 4.25 uur (Nederlandse tijd). Bij de mannen is de wegwedstrijd een dag later (2.15 uur).