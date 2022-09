Dylan Groenewegen heeft woensdag naast zijn achtste overwinning van 2022 gegrepen. De sprinter van Team BikeExchange-Jayco moest de zege in de Belgische eendagskoers Omloop van het Houtland Middelkerke-Lichtervelde aan Jasper Philipsen laten.

Na ruim 196 kilometer koers tussen Eernegem en Lichtervelde drukte de Belg Philipsen zijn wiel als eerste over de streep. Zijn landgenoot Arnaud De Lie werd tweede en eindigde daarmee net voor nummer drie Groenewegen.

In de afgelopen dagen greep Groenewegen in het Kampioenschap van Vlaanderen (derde) en de Gooikse Pijl (vijfde) ook naast de winst. Zijn laatste zege dateert van 12 augustus, toen hij een rit in de Arctic Race in Noorwegen won.

Philipsen heeft dankzij zijn overwinning in de Omloop van het Houtland nu één seizoenszege meer dan Groenewegen. De sprinter van Alpecin-Deceuninck behaalde zijn eerste dagsucces sinds 19 augustus.

Met zijn winst in Lichtervelde is Philipsen de opvolger van Taco van der Hoorn. De Nederlander won de eendagskoers vorig jaar door een aanstormend peloton nipt voor te blijven.

