Annemiek van Vleuten heeft een breukje in haar elleboog opgelopen tijdens de dramatisch verlopen gemengde ploegentijdrit bij de WK wielrennen in Australië, zo maakt KNWU woensdag bekend. Later deze week wordt beslist of zij zaterdag de wegwedstrijd rijdt.

De Nederlandse verloor vlak na de start de controle over haar fiets en kwam hard ten val. De olympisch kampioene tijdrijden had zichtbaar veel pijn en blijkt na onderzoek een zogenoemd 'stabiel' breukje in haar elleboog opgelopen te hebben.

Bondscoach Loes Gunnewijk zal de komende dagen nauw overleg voeren met Van Vleuten en de bondsarts. ''Annemiek mag met dit stabiele breukje fietsen, maar de vraag is uiteraard wel met hoeveel pijn dat gaat zijn. Dat gaan we komende dagen zien. We hopen dat Annemiek nog altijd kan starten, maar dat moet wel verantwoord zijn.''

Mocht Van Vleuten niet kunnen rijden, dan wordt er geen vervangster opgeroepen. De wegwedstrijd bij de vrouwen staat zaterdag om 4.25 uur (Nederlandse tijd) op het programma, gaat over 164,3 kilometer en wordt gereden in Wollongong. Zondag om 2.15 uur (Nederlandse tijd) komen de mannen in actie.