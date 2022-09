Wout van Aert heeft zijn contract bij Jumbo-Visma opengebroken en verlengd met nog eens twee seizoenen. De Belg staat nu tot eind 2026 onder contract bij de Nederlandse formatie.

"Ik voel me heel goed bij deze ploeg. We hebben al laten zien dat ik hier tot mijn beste prestaties kan komen. Een van de leuzen van de ploeg is 'elke dag beter', en dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen", zegt de 28-jarige Van Aert op de website van Jumbo-Visma.

De Vlaming won tijdens de afgelopen Tour drie etappes en legde daarnaast beslag op de groene trui. Ook verrichte hij op cruciale momenten kopwerk voor ploeggenoot en geletruiwinnaar Jonas Vingegaard. De Belg benadrukt dat hij nog lang niet klaar is in het tenue van Jumbo-Visma.

"Ik zoek altijd nieuwe uitdagingen en ik heb er nog genoeg te vervullen. Soms hoor ik weleens de kritiek dat ik door de ploeg te weinig kansen krijg, maar ik geloof juist dat ik al veel meer kansen heb gekregen door de ontwikkeling die ik heb kunnen doormaken bij deze ploeg. In een ander team zou ik misschien enige kopman kunnen zijn in een grote ronde, maar ik zou bij lange na niet dezelfde benen hebben", zegt Van Aert.

Wout van Aert komt met ploeggenoten Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot over de streep tijdens de laatste etappe van de Tour van 2022. Wout van Aert komt met ploeggenoten Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot over de streep tijdens de laatste etappe van de Tour van 2022. Foto: Getty Images

'Wout maakt ons als renner en als persoon beter'

Sportief directeur Merijn Zeeman is uiteraard blij dat Van Aert langer voor Jumbo-Visma uitkomt. "Als renner en als persoon maakt Wout ons beter. Hij maakt het verschil, door topprestaties te behalen en als teamplayer. Hij stuwt ons naar grootse dingen. We zijn superblij dat hij de komende vier jaar deel uitmaakt van ons team".

Van Aert komt sinds 2019 uit voor Jumbo-Visma. Hij won in totaal negen etappes in de Tour de France en één etappe in de Giro d'Italia. Ook won hij Milaan-San Remo (2020), Gent-Wevelgem (2021) en de Amstel Gold Race (2021).