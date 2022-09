Annemiek van Vleuten laat woensdag röntgenfoto's maken na haar harde val in de gemengde ploegentijdrit op de WK in Australië. De Nederlandse verloor vlak na de start de controle over haar fiets en had zichtbaar veel pijn.

"Ik ben nu op weg naar het ziekenhuis om foto's van de rechterkant van mijn lichaam te laten maken", schrijft Van Vleuten op Twitter. "Ik ben vooral bezorgd om mijn rechterelleboog en -arm."

De 39-jarige Van Vleuten was net met Ellen van Dijk en Riejanne Markus van het podium gerold in Wollongong. De Nederlandse vrouwen begonnen aan een inhaalrace, omdat Mathieu van der Poel, Daan Hoole en Bauke Mollema in de eerste 14,4 kilometer veel tijdverlies hadden geleden door materiaalpech bij Mollema.

Door de val van Van Vleuten zat een comeback er niet meer in. Het leek erop dat de ketting van haar fiets schoot en ze daardoor de controle over haar fiets verloor. De olympisch kampioene tijdrijden zegt zelf dat ze ten val kwam door een klapband.

De grote vraag is nu vooral of Van Vleuten zaterdag kan meedoen aan de wegrace. De wereldkampioen van 2019 is samen met Marianne Vos aangewezen als kopvrouw van de Nederlandse ploeg.

Markus zei bij Eurosport dat ze niet meekreeg wat er met Van Vleuten gebeurde. "Hopelijk is ze oké. Ellen en ik hebben er daarna nog het beste van gemaakt en volgens mij ging dat best wel goed. Maar we hoopten vandaag voor goud te gaan."