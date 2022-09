Nederland heeft woensdag op de gemengde ploegentijdrit bij de WK wielrennen in Australië een dramatische race beleefd. Door materiaalpech van Bauke Mollema en een opmerkelijke valpartij van Annemiek van Vleuten, eveneens door problemen met haar fiets, was een medaille onhaalbaar in Wollongong.

De Nederlandse ploeg, bestaande uit Mollema, Van Vleuten, Mathieu van der Poel, Daan Hoole, Ellen van Dijk en Riejanne Markus, ging als voorlaatste van start en was kanshebber voor het goud. Alle titelaspiraties verdwenen al na 3 kilometer, doordat Mollema door kettingproblemen genoodzaakt was tot een fietswissel.

Van der Poel en Hoole - de drie mannen beten het spits af en werden halverwege afgelost door de vrouwen - kwamen op veertig seconden van de beste tijd binnen. Daardoor waren de vrouwen in de laatste 14,4 kilometer veroordeeld tot een inhaalrace, maar al na enkele meters ging het mis. Van Vleuten raakte de controle over haar fiets kwijt en kwam hard ten val.

De olympisch kampioene tijdrijden, die na afloop zei dat ze viel door een klapband, had een bebloede elleboog en een gehavende knie. Het is nog onduidelijk of de zichtbaar aangeslagen Van Vleuten op tijd hersteld is voor de wegrace van komend weekend. De vrouwen gaan zaterdag van start, de mannen een dag later.

Mathieu van der Poel en Daan Hoole moesten zonder Bauke Mollema verder. Mathieu van der Poel en Daan Hoole moesten zonder Bauke Mollema verder. Foto: Getty Images

Nederland ondanks alle pech niet heel ver van podium verwijderd

Zelfs met alle pech eindigde de Nederlandse ploeg nog als vijfde met een tijd van 34.39,10, op minder dan veertien seconden van het podium. Het goud ging naar Zwitserland (33.47,17), dat Italië (zilver in 33.50,09) en Australië (brons in 34.25,57) achter zich hield. Duitsland werd vierde.

Het parcours telde in totaal 28,2 kilometer (twee rondjes van 14 kilometer). Het enige echte obstakel op de route was een klim van 700 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent.

De gemengde ploegentijdrit maakt pas sinds 2019 deel uit van het WK-programma. Nederland veroverde toen direct goud. Vorig jaar in Vlaanderen was er zilver, achter Duitsland. Mollema, Van Vleuten, Van Dijk en Markus waren er toen ook bij. In 2020 werd de gemengde ploegentijdrit vanwege de coronacrisis niet verreden op de WK.