Adam Yates verlaat INEOS Grenadiers voor UAE Team Emirates. De dertigjarige Brit heeft een driejarig contract getekend bij de ploeg van Tadej Pogacar.

"Ik kijk er heel erg naar uit om voor Team Emirates te rijden. Het team is de laatste jaren gegroeid, dus dit is een aanbieding die ik niet kon afslaan. Ik heb het gevoel dat mijn piekjaren als wielrenner eraan komen en ik denk dat het team het beste uit me zal halen", zegt Yates dinsdag in een verklaring.

De tweelingbroer van Simon Yates heeft in totaal achttien zeges op profniveau op zijn naam staan. Hij won dit jaar een etappe en het eindklassement in de Ronde van Duitsland. Yates schreef in zijn carrière ook onder meer de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, de Ronde van Catalonië en Clásica San Sebastián op zijn naam.

Yates deed elf keer mee aan een grote ronde. In 2016 eindigde de Brit als vierde in de door Chris Froome gewonnen Tour de France. Dit jaar werd hij negende. In de Vuelta a España van vorig jaar moest Yates ook al genoegen nemen met de vierde plek.

"We zijn heel erg blij dat Adam ons team de komende jaren komt versterken", zegt teambaas Mauro Gianetti. "Hij is in staat om in een verscheidenheid van wedstrijden topresultaten te boeken. Dat is bijzonder indrukwekkend. We weten zeker dat hij goed in ons team past."

UAE Team Emirates maakte eerder de komst van Tim Wellens, Felix Grossschartner en Domen Novak wereldkundig.