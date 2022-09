Tadej Pogacar verwacht dat het parcours van de wegwedstrijd op de WK wielrennen niet zwaar genoeg is om snelle mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel te lossen. De Sloveen acht de kans groot dat er zondag gesprint wordt om de wereldtitel.

Op de vraag of sprinters tot het einde kunnen meedoen in de wegwedstrijd, vroeg Pogacar hardop wie er dan onder de categorie sprinters vallen. "Jongens als Van Aert en Van der Poel los je namelijk niet op dit parcours", was hij duidelijk.

"Het is nagenoeg onmogelijk om hen te lossen, maar je kan hen wel moe maken in een rit van bijna 300 kilometer. Ik weet in ieder geval zeker dat ik een topdag nodig heb om te kunnen winnen", vervolgde Pogacar, die ervan droomt de regenboogtrui over te nemen van Julian Alaphilippe.

Het profiel van de wegwedstrijd lijkt op voorhand meer op het lijf geschreven van de rappe mannen als Van Aert en Van der Poel. Het parcours, dat een lengte van 267 kilometer heeft, kent voornamelijk korte klimmetjes.

Tadej Pogacar kan het ook in de sprint. Tadej Pogacar kan het ook in de sprint. Foto: Getty Images

Pogacar kan ook op sprint vertrouwen

Pogacar toonde ruim een week geleden bij de GP van Montreal aan ook in de sprint toe te kunnen slaan. De tweevoudig Tour de France-winnaar bleef bij de laatste test voor de WK onder anderen Van Aert voor. Hij heeft dus meerdere troeven in handen.

"Met België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië staan een paar sterke blokken aan de start", zei Pogacar. "Het is niet aan ons om de koers te bepalen. Die grote teams zullen meer op veilig spelen onderweg, wij zullen het anders moeten aanpakken."

Slovenië start door de afwezigheid van de geblesseerden Primoz Roglic en Luka Mezgec en de zieke Matej Mohoric niet met de sterkste formatie in de wegrit. Van der Poel is namens Nederland de kopman in de wegwedstrijd, die in de nacht van zaterdag op zondag om 2.15 uur (Nederlandse tijd) begint.