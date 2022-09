De Tour de l'Avenir in 2019 en twee titels bij het Noorse kampioenschap tijdrijden: veel meer had Tobias Foss tot zondag niet gewonnen in zijn loopbaan. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma kon zijn triomf op het WK tijdrijden in het Australische Wollongong dan ook moeilijk bevatten.

"Het voelt als een droom, ik kan het niet geloven", aldus een dolblije Foss na afloop van de spannende chronorace.

Specialist Stefan Küng kwam slechts twee seconden tekort en Remco Evenepoel gaf maar negen seconden toe. Titelhouder Filippo Ganna zakte daarentegen door het ijs en gaf bijna een minuut toe op zijn opvolger.

Foss had zondag al vroeg door dat er een goede prestatie in zat. "Mijn benen gaven mij het signaal dat ze goed waren. Tijdens de eendagskoersen die ik vorige week reed in Canada kreeg ik ook al de bevestiging dat de vorm aanwezig is. Het parcours was heel technisch en dat ligt me wel. We hadden ons goed voorbereid en de uitvoering verliep perfect."

Nadat Foss de finish was gepasseerd, begon het wachten op de tijden van de coureurs die nog bezig waren aan hun tijdrit. "Ik ben misschien niet de persoon met het meeste zelfvertrouwen, dus ik geloofde het pas toen het voorbij was. Ik probeer hiervan te genieten, maar het moet allemaal nog indalen."

Top tien WK tijdrijden mannen 1. Tobias Foss (Noorwegen) 40.03

2. Stefan Küng (Zwitserland) +0.02

3. Remco Evenepoel (België) +0.09

4. Ethan Hayter (Groot-Brittannië) +0.39

5. Stefan Bissegger (Zwitserland) +0.46

6. Tadej Pogacar (Slovenië) +0.48

7. Filippo Ganna (Italië) +0.55

8. Nelson Oliveira (Portugal) +0.58

9. Yves Lampaert (België) +1.08

10. Bruno Armirail (Frankrijk) +1.09

Foss wil trui eren met goede uitslagen

De zege van Foss is een verrassing voor velen, niet in de laatste plaats voor de Noor zelf. "Met een plek in de top tien was ik al heel tevreden geweest. Ik droomde van een plaats in de top vijf."

"Het is heel speciaal om de regenboogtrui te dragen. Ik hoop dat ik de trui zoveel mogelijk kan eren met goede uitslagen."