Tobias Foss heeft zondag in het Australische Wollongong voor een sensatie gezorgd door zich te kronen tot wereldkampioen tijdrijden. De 25-jarige Noor van Jumbo-Visma troefde de Zwitser Stefan Küng en de Belg Remco Evenepoel af.

Foss snelde op het 34,2 kilometer lange parcours naar een tijd van veertig minuten en twee seconden. Daarmee was hij zo'n twee seconden sneller dan Küng, die onderweg de snelste was. Evenepoel, die vorige week nog de Ronde van Spanje won, finishte op negen seconden.

Grote namen als tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar (zesde) en titelverdediger Filippo Ganna (zevende) vielen tegen. De Nederlandse deelnemers Bauke Mollema en Daan Hoole kwamen niet in de buurt van een medaille.

Foss rijdt sinds 2020 voor Jumbo-Visma. De Noor werd zowel in 2021 als in 2022 Noors kampioen tijdrijden. In 2019 won Foss de Tour de l'Avenir, de Tour de France voor beloften. Meer grote zeges telt zijn erelijst niet. Zijn overwinning is een van de grootste stunts in de geschiedenis van het WK tijdrijden.

De mannen legden hetzelfde traject af als de vrouwen eerder op de dag. Het parcours bevatte 312 hoogtemeters en kende een aantal lastige bochten. De coureurs reden twee keer dezelfde ronde, met als voornaamste obstakel de Mount Ousley. Deze helling heeft stroken met een stijgingspercentage tussen de 8 en 10 procent.

Top tien WK tijdrijden mannen 1. Tobias Foss (Noorwegen) 40.03

2. Stefan Küng (Zwitserland) +0,02

3. Remco Evenepoel (België) +0,09

4. Ethan Hayter (Groot-Brittannië) +0,39

5. Stefan Bissegger (Zwitserland) +0,46

6. Tadej Pogacar (Slovenië) +0,48

7. Filippo Ganna (Italië) +0,55

8. Nelson Oliveira (Portugal) +0,58

9. Yves Lampaert (België) +1,08

10. Bruno Armirail (Frankrijk) +1,09

Mollema kent tegenvallend WK-debuut

In de schaduw van Foss debuteerde Mollema op het WK tijdrijden, nadat hij zich eerder dit jaar had gekroond tot nationaal kampioen en ook in andere tijdritten prima voor de dag kwam. In Wollongong kon Mollema echter niet verrassen. Hij werd zelfs ingehaald door Küng en eindigde als 25e.

Hoole maakte evenmin indruk en moest genoegen nemen met de 23e plaats, waarmee hij Mollema dus aftroefde. De 23-jarige renner van Trek-Segafredo was bij zijn finish een kleine minuut trager dan Luke Plapp, de Australische thuisrijder die de eerste richttijd neerzette.

Stefan Bissegger bleek ruim een halve minuut sneller dan Plapp en zou lange tijd de lijst aanvoeren. De Zwitserse hardrijder noteerde als eerste renner een gemiddelde snelheid van meer dan 50 kilometer per uur. Op het moment dat de grote favorieten van start gingen, leidde Bissegger nog altijd de dans.

Bauke Mollema kon niet stunten in Wollongong. Bauke Mollema kon niet stunten in Wollongong. Foto: Getty Images

Verschillen heel klein na eerste tussenpunt

Bij het eerste tussenpunt, na 7,2 kilometer, waren de verschillen extreem klein. Küng zette daar de snelste tijd neer, maar Evenepoel, Ethan Hayter, Foss, Ganna en Magnus Sheffield zaten allemaal binnen vier seconden van de Zwitser.

Na 24,5 kilometer werd het kaf van het koren gescheiden bij het tweede tussenpunt. Küng handhaafde zijn koppositie, maar de concurrentie moest nu veel tijd toegeven. Foss volgde op twaalf seconden en Evenepoel hield de schade beperkt tot vijftien seconden verlies, maar Ganna was liefst veertig seconden trager. Hayter en Sheffield waren door respectievelijk materiaalpech en een val teruggeslagen.

Küng leek op koers te liggen voor goud, maar Foss bleek zijn krachten het beste te hebben ingedeeld. De Noor maakte in de laatste kilometers zijn achterstand goed en veroverde met een gemiddelde snelheid van 51,241 kilometer per uur de titel.

Filippo Ganna werd na twee jaar onttroond als wereldkampioen tijdrijden. Filippo Ganna werd na twee jaar onttroond als wereldkampioen tijdrijden. Foto: Getty Images

Volgende week zijn de wegwedstrijden

Eerder op de dag veroverde Ellen van Dijk de wereldtitel tijdrijden bij de vrouwen. Annemiek van Vleuten legde teleurstellend beslag op de zevende plek en Shirin van Anrooij noteerde de dertiende tijd.

De WK in Wollongong duren nog tot en met volgende week zondag. Maandag gaat de titelstrijd verder met de individuele tijdrit voor de beloften bij de mannen. In het slotweekeinde staan de wegwedstrijd bij de vrouwen (zaterdag) en mannen (zondag) op het programma.