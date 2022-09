Voor Ellen van Dijk komt haar derde wereldtitel tijdrijden als een grote verrassing. De 35-jarige coureur zag zichzelf om meerdere redenen zeker niet als de topfavoriete.

"Ik had dit echt niet verwacht, dit is een verrassing voor mezelf", vertelde Van Dijk na haar triomf aan de NOS.

"Het parcours lag me niet fantastisch en ik heb sinds het EK van vorige maand bewust geen wedstrijden gereden omdat ik me daar niet goed voelde. Een referentie had ik dus niet echt, los van de waardes op de training."

Daarbij kwam dat Van Dijk deze week kampte met fysieke klachten. "Daardoor moest ik donderdag nog de training staken omdat ik last had van mijn rug. Dat was niet zo goed voor de moraal, ik zat even in zak en as. Sinds gisteren voelde ik me mentaal wel goed. Ik heb zo'n fantastisch jaar gehad in de kampioenstrui, dat ik tegen mezelf zei: 'Wat er ook gebeurt, ik ga alles geven.' Ik stond er relaxed in."

Van Dijk werd niet op de hoogte gehouden van de tussentijden. "Ik wist niet dat ik voor de winst reed. Tot ik over de meet kwam had ik geen idee. De speaker zei vlak na de finish dat ik nu twee keer achter elkaar had gewonnen, maar ik dacht dat dat niet kon kloppen. Ik moet het nog steeds laten bezinken."

Van Dijk liet in de voorbereiding niets aan het toeval over. Zo kon ze deze week haar intrek nemen in een appartement vlak bij het parcours, zodat ze elke dag kon trainen op het tijdritparcours. "Voor een aantal zaken moest ik vechten en gelukkig is de wielerunie KNWU daarin mee gegaan."

Eerder werd Ellen van Dijk in 2013 en 2021 wereldkampioen tijdrijden. Eerder werd Ellen van Dijk in 2013 en 2021 wereldkampioen tijdrijden. Foto: Getty Images

Van Vleuten kan zichzelf niets verwijten

Annemiek van Vleuten gold na haar eindzeges in de Giro Donne, Tour de France Femmes en Vuelta a España zondag misschien wel als de topfavoriete, maar de 39-jarige coureur van Movistar kwam niet verder dan de zevende plaats.

"Het voelde niet eens zo slecht", aldus Van Vleuten, die 1 minuut en 43 seconden langzamer was dan Van Dijk. "Ik was zelfs even bang dat ik te hard zou zijn vertrokken, maar bij het eerste tussenpunt lag ik al ver achter. De wattages waren ver onder de maat en ik kan dus wel concluderen dat dit een slechte dag was. Toch kan ik dit meer accepteren dan dat ik had verloren op twee seconden."

Van Vleuten denkt dat ze snel over de teleurstelling heen zal zijn. "Ik heb zo'n goed seizoen gehad dat ik dit kan relativeren. Het seizoen valt of staat niet met deze tijdrit."