Annemiek van Vleuten gelooft in haar kansen om zondag voor de derde keer de wereldtitel tijdrijden te veroveren. De renster meldt vanuit Australië dat het parcours haar ligt.

"Dit is zeker een parcours dat me meer ligt dan dat van vorig jaar, toen het allemaal lang rechtuit stampen was", zegt Van Vleuten, die vorig jaar in Brugge twee maanden na haar olympische titel genoegen moest nemen met brons. De wereldtitel was toen voor Ellen van Dijk.

In Wollongong, een kustplaats onder Sydney, moeten twee rondes van ruim 17 kilometer met daarin een helling worden afgelegd. Van Vleuten vreesde het aantal bochten, maar dat bleek bij een verkenning van het parcours mee te vallen.

"De wegen zijn over het algemeen zo breed dat je in veel bochten op je stuur kunt blijven liggen. Toch is het een tijdrit die je echt op het gevoel moet doen, omdat er heel veel afwisseling in zit."

"Je bent continu aan het schakelen, met stukjes omhoog en stukjes omlaag. Het is geen tijdrit die je op een bepaald wattage kan 'rammen', zoals vorig jaar op al die lange rechte stukken. Dit is wel een parcours waar ik zin in heb."

Van Vleuten gaat zondag om 2.56 uur (Nederlandse tijd) van start in de individuele tijdrit. In 2017 en 2018 was ze al de beste in de race tegen de klok bij de WK. De winnares van de Giro d'Italia, Tour de France en Vuelta doet in Wollongong ook mee aan de gemengde ploegentijdrit (woensdag) en de wegwedstrijd (volgende week zaterdag).