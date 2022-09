Ellen van Dijk gaat in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) voor titelprolongatie bij het WK tijdrijden in de Australische stad Wollongong. Ze heeft concurrentie van onder andere Annemiek van Vleuten. Bij de mannen hoopt Bauke Mollema te gaan stunten. Dit zijn de belangrijkste starttijden van de tijdritten in Australië.

Vrouwen

1.53 uur: Shirin van Anrooij

2.00 uur: Grace Brown (Australië)

2.05 uur: Lotte Kopecky (België)

2.37 uur: Aisleigh Moolman-Pasio (Zuid-Afrika)

2.56 uur: Annemiek van Vleuten

3.36 uur: Anna Kiesenhofer (Oostenrijk)

3.42 uur: Emma Norsgaard (Denemarken)

3.43 uur: Marlen Reusser (Zwitserland)

3.45 uur: Ellen van Dijk

Mannen

6.32 uur: Daan Hoole

6.40 uur: João Almeida (Portugal)

6.46 uur: Magnus Cort (Denemarken)

8.00 uur: Magnus Sheffield (Verenigde Staten)

8.10 uur: Rémi Cavagna (Frankrijk)

8.12 uur: Ethan Hayter (Groot-Brittannië)

8.13 uur: Bauke Mollema

8.15 uur: Stefan Küng (Zwitserland)

8.16 uur: Tadej Pogacar (Slovenië)

8.18 uur: Remco Evenepoel (België)

8.19 uur: Filippo Ganna (Italië)