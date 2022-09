Mathieu van der Poel gaat zaterdag toch niet van start in de Primus Classic. De kopman van de Nederlandse ploeg wil in de Belgische eendagskoers geen risico nemen met het oog op de WK wielrennen in Australië.

Van der Poel zou de Primus Classic aanvankelijk rijden als laatste test voor de WK, waar hij als kopman van de Nederlandse ploeg fungeert. Kort na de finish zou hij op het vliegtuig richting Australië stappen, maar door dat plan is nu dus een streep gehaald.

"De slechte weersvoorspellingen rondom de Primus Classic zorgen voor een hoger risico. We verwachten een erg nerveuze koers", meldt Alpecin-Deceuninck vrijdag op sociale media. "Van der Poel keek uit naar deze koers, maar we willen geen risico's nemen met het oog op de WK."

De Belg Gianni Vermeersch is door Alpecin-Deceuninck aangewezen als vervanger in de Primus Classic. Komende woensdag komt Van der Poel voor het eerst in actie op de WK in het Australische Wollongong, waar dan de gemengde ploegentijdrit op het programma staat.

Wegwedstrijd lijkt Van der Poel op het lijf geschreven

Voor Van der Poel is de wegwedstrijd op zondag 25 september het grote doel op de WK. Het parcours met een lengte van 267 kilometer en voornamelijk korte klimmetjes lijkt op het lijf van de Nederlander geschreven.

Van der Poel beleefde afgelopen woensdag een uitstekende generale met zijn zege in de Belgische heuvelkoers Grand Prix de Wallonië. Hij hield zijn naaste belager Biniam Girmay een fietslengte achter zich in de sprint.

In de Nederlandse ploeg deelt Van der Poel het kopmanschap met Dylan van Baarle. De renner van INEOS Grenadiers werd vorig jaar tweede in de wegwedstrijd van de WK in het Belgische Leuven. Hij moest toen alleen Julian Alaphilippe voor zich dulden.