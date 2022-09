Fabio Jakobsen heeft vrijdag het Kampioenschap van Vlaanderen gewonnen. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl versloeg in de sprint Caleb Ewan en zijn landgenoot Dylan Groenewegen. In de Ronde van Slowakije won Koen Bouwman de derde etappe.

In de openingsfase van het Kampioenschap van Vlaanderen reed er een kleine groep weg, maar de vluchters kregen nooit een grote voorsprong op het peloton.

Tijdens de Belgische eendagskoers vielen verschillende renners, onder wie Groenewegen en Tim Merlier. Beide sprinters konden zich snel weer in het peloton voegen.

Op 12 kilometer van de finish in Koolskamp werden de laatste vluchters bijgehaald. Jakobsen bleef Ewan en Groenewegen vervolgens voor in de eindsprint.

Het is de eerste overwinning van Jakobsen als Europees kampioen. Die titel veroverde hij op 14 augustus in München.

Koen Bouwman staat tweede in het algemeen klassement van de Ronde van Slowakije. Foto: Getty Images

Bouwman wint lastige rit in Slowakije

In de Ronde van Slowakije zegevierde Bouwman in een lastige etappe. Het peloton moest liefst zeven beklimmingen over op een parcours van ruim 214 kilometer.

Met een uitgedunde groep begonnen de renners aan de finale. Bouwman ging als eerste de laatste bocht in en bleef de Italiaan Luca Colnaghi voor. De Nederlander Roel van Sintmaartensdijk werd derde.

In het algemeen klassement blijft Josey Cerný van Quick-Step aan de leiding, maar Bouwman is de Tsjech tot op twee seconden genaderd. Zaterdag is de laatste etappe van de Ronde van Slowakije.