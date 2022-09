Ellen van Dijk heeft zondag in het Australische Wollongong op overtuigende wijze voor de derde keer de wereldtitel tijdrijden veroverd. Annemiek van Vleuten eindigde teleurstellend als zevende.

Van Dijk legde de 34,2 kilometer af in 44 minuten en 29 seconden. Daarmee was ze twaalf seconden sneller dan de Australische Grace Brown, waar de Zwitserse Marlen Reusser 41 seconden moest toegeven. Van Vleuten was liefst 1 minuut en 43 seconden trager dan Van Dijk.

Eerder was Van Dijk in 2013 en 2021 al de sterkste in deze discipline. Op het EK tijdrijden van afgelopen maand moest ze met de tweede plaats achter Reusser genoegen nemen.

Wel kroonde Van Dijk zich tot Nederlands kampioene tijdrijden en zegevierde de routinier onder meer in de BeNe Ladies Tour.

Van Dijk bij tussenpunten al de snelste

Van Dijk ging zondag als laatste van start en had daarmee het voordeel dat ze precies wist wat ze moest rijden om haar titel te kunnen prolongeren.

De routinier klokte na 7,2 kilometer bij het eerste tussenpunt de snelste tijd en breidde haar voorsprong snel uit. Na 24,5 kilometer had Van Dijk al een marge van ruim 20 seconden.

In het laatste deel gaf Van Dijk iets van haar voorsprong prijs, maar uiteindelijk hield ze nog dertien seconden over op Brown.

Van Vleuten beleeft slechte dag

Van Vleuten kon zich niet in de strijd om de medailles mengen en eindigde als zevende. De winnaar van de Giro Donne, Tour de France Femmes en Vuelta a España kwam nooit in het ritme en al heel vroeg stond vast dat ze niet in aanmerking voor een podiumplaats zou komen.

Shirin van Anrooij kwam eveneens tekort voor een plaats in de bovenste regionen.

Het parcours in Wollongong - een kustplaats ten zuiden van Sydney - telde 312 hoogtemeters. De coureurs legden twee keer dezelfde ronde af, met als voornaamste obstakel de Mount Ousley met stroken met een stijgingspercentage tussen de 8 en 10. Ook bevatte het traject enkele lastige bochten van negentig graden.

WK wielrennen duurt een week

Later op de dag komen de mannen in actie. Namens Nederland nemen Bauke Mollema en Daan Hoole deel aan de tijdrit, die net als bij de vrouwen over 34,2 kilometer gaat.

De 95e editie van de WK wielrennen duurt tot en met volgende week zondag.