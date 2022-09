De 95e editie van de wereldkampioenschappen wielrennen begint zondag in Australië, ver weg van de Europese basis van de sport. Door de lange reis, de jetlag en de stevige kosten zorgt de tweede WK 'Down Under' voor problemen.

Karsten Kroon reed twaalf WK's in zijn profcarrière. Het toernooi van 2010 in het Australische Geelong was zijn lastigste, en niet alleen omdat hij een paar dagen voor de wegrit tijdens een training werd aangevallen door een agressieve Australische ekster.

"De jetlag maakte deze WK ingewikkeld", zegt de oud-renner in gesprek met NU.nl. "Vier of vijf uur tijdsverschil gaat nog wel, maar dit is acht uur en dat maakt het echt een ander verhaal. Je kunt dat enigszins opvangen door thuis al eerder naar bed te gaan, maar je zit ook met je hormonale balans die helemaal in de war is. Ik had veel last van de jetlag, kon er niet goed tegen."

Kirsten Wild, die in 2010 meedeed aan de wegrit bij de vrouwen, kon beter tegen het flinke tijdsverschil. Maar ook de eind vorig jaar gestopte Nederlandse benadrukt dat het voor iedere renner belangrijk is om goed na te denken over hoe je de nadelige gevolgen van de verre reis zoveel mogelijk kan beperken. "Je kunt door een jetlag namelijk dagenlang van het padje zijn."

Wild volgde tijdens haar carrière altijd braaf een jetlagprotocol. Voor een reis naar Australië stond ze thuis steeds een uur eerder op, waardoor ze voor vertrek al minimaal de helft van het tijdsverschil van acht uur had overbrugd. "Voor het thuisfront was het wat asociaal, want als ik aan het avondeten was, was de rest aan het lunchen", zegt ze met een lach. "Maar bij aankomst voelde ik me daardoor een stuk beter geacclimatiseerd."

Eenmaal in Geelong keek Wild samen met haar kamergenoot Chantal Blaak elke ochtend twintig minuten in een daglichtlamp, die de Nederlandse wielerbond KNWU aan de renners had gegeven om hun biologische klok te helpen. "Dat was toen nog een vrij nieuwe gadget. Inmiddels zijn er lichttherapiebrillen die nog veel beter werken. Ik vond het altijd leuk om over dat soort dingen na te denken. Het voelde professioneel en je kreeg het gevoel dat je een stapje voorsprong had op de concurrentie."

Van Vleuten en Evenepoel vertrokken dag na Vuelta

De vuistregel bij de aanpassing aan een jetlag is dat je een dag nodig hebt voor elk uur tijdsverschil. Door de drukke wielerkalender was het voor de meeste WK-deelnemers niet mogelijk om al acht dagen voor hun eerste wedstrijd in Australië te zijn.

Zo stapten Vuelta a España-winnaars Remco Evenepoel en Annemiek van Vleuten afgelopen maandag in het vliegtuig, een dag na het einde van de Ronde van Spanje. Zij horen zondag bij de favorieten voor de individuele tijdrit, het eerste onderdeel bij de WK in Wollongong.

"Annemiek is relatief laat afgereisd", zegt Wild. "Je zag daarom dat ze tijdens de Vuelta al bezig was met de WK, bijvoorbeeld door voor de derde rit 's ochtends nog een trainingsritje van 50 kilometer te doen. Maar het zal alsnog superlastig zijn voor Annemiek om zondag bij de tijdrit al volledig geacclimatiseerd te zijn. En dat geldt zeker voor de mannen die afgelopen zondag zeer vermoeid uit drie weken Vuelta kwamen, zoals Evenepoel."

Mathieu van der Poel begint zelfs pas zaterdagavond aan de lange reis naar Australië. Vanuit Brussel vliegt hij met een tussenstop in Dubai in zo'n 25 uur naar Sydney. Vanaf daar is het nog ongeveer een uur rijden naar het iets zuidelijker gelegen Wollongong.

"Het is een lange en vermoeiende trip, maar dat hoort erbij", zegt Van der Poel. "Ik slaap niet goed in een vliegtuig, dus het wordt rusten en wat films kijken. Ik kom maandagochtend lokale tijd na een gebroken nacht aan, maar dat hoeft niet slecht te zijn. Want normaal gesproken ben ik 's avonds moe genoeg om een goede eerste nacht te hebben."

De meeste WK-deelnemers trainden deze week al in Australië. De meeste WK-deelnemers trainden deze week al in Australië. Foto: AP

Verschillende toppers slaan reis naar Australië over

Van der Poel, die zich richt op de wegwedstrijd van volgende week zondag, besloot pas een kleine twee weken geleden dat hij meedoet aan de WK. De lange reis was een van de redenen voor zijn twijfel.

"We hebben het over mogelijke andere doelen in het najaar gehad, zoals de eendagskoersen in Italië. Ik denk dat veel renners getwijfeld hebben. Je ziet ook dat meerdere toppers ervoor kiezen om thuis te blijven."

Zo meldde de Franse outsider Benoît Cosnefroy, vorige week winnaar van de Canadese WorldTour-koers GP Quebec, zich af vanwege de lange reis. En ook de Deen Mads Pedersen slaat de WK over. "Mijn vorm is geweldig, maar ik heb ook een leven naast het wielrennen", zei de wereldkampioen van 2019 tijdens de Vuelta, waarin hij drie ritten won. "Als ik de WK had gereden, dan was ik zeven weken van huis geweest. Dat leek me mentaal geen goed idee."

Mads Pedersen werd in 2019 wereldkampioen in Yorkshire. Hij is er niet bij in Australië. Mads Pedersen werd in 2019 wereldkampioen in Yorkshire. Hij is er niet bij in Australië. Foto: Getty Images

Ierse bond vindt WK te duur en stuurt geen renners

Ook is er nog de financiële component van een WK in Australië. KNWU-directeur Thorwald Veneberg vertelde twee weken geleden aan Trouw dat de kosten voor de Nederlandse bond oplopen naar zo'n 200.000 euro. "Een WK is voor ons vaak duur, zeker omdat we in alle categorieën meedoen. Maar dit keer is het wel echt veel", zei hij.

De Ierse bond besloot vanwege de hoge kosten dit jaar helemaal geen renners af te vaardigen naar de WK. En alle Nieuw-Zeelandse en sommige Australische renners, die tijdens het seizoen veelal in Europa wonen, moesten zelf hun reiskosten betalen als ze wilden meedoen.

"Ik vond de WK in Australië twaalf jaar geleden een fantastisch spektakel. En ergens is het wel goed dat de sport mondialer wordt", zegt Wild. "Maar voor de bonden is zo'n toernooi een flinke hap uit hun budget. En in deze tijd kun je je vanwege de duurzaamheid ook afvragen of het goed is dat het hele circus naar Australië en weer terug vliegt."

De WK wielrennen begint in de nacht van zaterdag op zondag om 1.35 uur (Nederlandse tijd) met de tijdrit voor vrouwen. De mannen starten om 5.40 uur aan hun tijdrit.